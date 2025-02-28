足球︱曼聯棄將踢爭氣波　安東尼西甲率貝迪斯攻皇馬　麥湯米尼意甲領拿玻里鬥國米 (19:05)

魯賓艾摩廉去年11月成為曼聯新帥後，球隊英超成績不進反退，已跌落下游，同時間今季「紅魔」多名棄卒卻有表現（見表），佼佼者要數後日凌晨均在大戰中身負重任的安東尼馬菲奧斯及麥湯米尼。安東尼近3季各賽事為曼聯上陣96次入12球後，上月尾被借到貝迪斯，迄今披甲6次交出3入球和兩助攻，助球隊取得3勝1和2負，他在上場西甲挫基達菲領紅，但日前上訴得直，下場勢可掛帥攻皇家馬德里。

25歲的安東尼說：「我已準備好面對皇馬。我現在很享受足球，非常快樂！」他又獲倒戈皇馬的隊友中場艾斯高稱讚，「和他並肩作戰是一件易事，他擁有有驚人的足球天賦，往往有正確的決定」。皇馬則料有缺席周中西班牙盃挫皇家蘇斯達時的基利安麥巴比復出，這名法國隊箭頭首循環主場對貝迪斯梅開二度兼在西甲開齋。另皇馬這仗除有中場祖迪比寧咸停賽，中場丹尼施巴路斯及費達歷高華維迪因傷避戰。同日西甲另一場大戰是排第3的馬德里體育會主場迎戰落後5分、已連續16場聯賽不敗的「四哥」畢爾包。

被曼聯賣至暫列意甲次席球隊拿玻里的麥湯米尼，今季分別在聯賽和意大利盃攻入6球和1球，聯賽入球數目僅遜於另一前曼聯球星盧卡古，而且7次建功球隊取得5勝2和，這名也在聯賽兩獻助攻的曼聯棄將，獲意國傳媒大讚「身體強壯、活力十足、動作靈活，像蝴蝶般在對手身邊神出鬼沒的飛過，令人無法察覺」。料28歲的他下場聯賽將續坐鎮中場，與領前1分的一哥國際米蘭周旋。此外，國米的意大利盃4強對手AC米蘭，今晨聯賽以1：2反負博洛尼亞，23年來首次作客交手敗走，賽後以26戰得41分排第8，被第4位祖雲達斯達拋離8分。

曼聯今季部分棄將離隊後聯賽表現

球員（司職） 現效球會 聯賽上陣 入球／助攻

安東尼馬菲奧斯（翼鋒） 貝迪斯（西甲） 4 2／2

麥湯米尼（中場） 拿玻里（意甲） 22 6／2

格連活特（前鋒） 馬賽（法甲） 23 14／3

拉舒福特（前鋒） 阿士東維拉（英超） 4 0／2

查頓辛祖（翼鋒） 車路士（英超） 14 2／4

安東尼馬迪爾（翼鋒） AEK雅典（希超） 12 7／0

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