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體操｜跳馬王子石偉雄宣布退役　結束26年體操生涯　將任體操港隊教練 (18:15)

香港體操「跳馬王子」石偉雄今日（28日）宣布，將於明日（3月1日）正式退役 ，結束26年運動員生涯。中國香港體操總會表示，這名33歲港將已獲得香港體育學院聘任，成為體操港隊全職教練，開展教練生涯 。

石偉雄6歲開始練習體操，8歲入港隊，2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運均奪男子跳馬金牌，以及出戰2012、2021及2024年3屆奧運，並贏得兩次世界盃冠軍；他因傷患未能取得2016年里約奧運參賽資格，去夏巴黎奧運在跳馬初賽獲第12名，未能躋身前8名入決賽。

「石仔」在社交網撰文，表示26年體操生涯有甜酸苦辣，帶給他很多榮譽，同時遍體鱗傷，「體操令我從每次低谷學習點樣與低潮、傷患共存，令自己每日成長，成為今時今日嘅石偉雄」。他不忘感謝總教練Sergiy Agafontsev陪伴他20多年旅程，並多謝家人無私支持和體諒，以及體院和總會等栽培，並以「體操項目上嘅滿分10分」，形容其26年運動員生涯經歷。

中國香港體操總會表示，石偉雄多年來即使面對多次傷患，仍堅定不移克服障礙，成為無數年輕運動員榜樣，在香港體操運動發展貢獻巨大。他退役後將全力投入教練工作，傳承比賽經驗和技術，培養更多優秀體操運動員，為香港體操界注入新動力。

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