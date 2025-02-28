劍擊︱張家朗回母校獲頒337.5萬獎金　先儲蓄未考慮置業　認狀態未達最佳平常心應對下月海外比賽 (15:42)

林大輝中學今午在校內舉行「林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮，向張家朗和3名乒乓港將校友黃鎮廷、李凱敏和唐志銘頒發獎金，嘉許他們傑出成就。2014年畢業的張家朗及2009年校友黃鎮廷，分獲337.5萬及37.5萬元，他們亦將戰衣等裝備捐贈給母校。基金為4名港將共派發逾380萬元獎金。張家朗台上分享時鼓勵師弟妹遇到挫折時勿氣餒，正如他的座右銘「Don't lose your way」，不要忘記初衷。此外，該校興建樓高8層的藝術及文化發展中心同日舉行奠基典禮，預計明年9月1日前落成啟用。

張家朗近兩個月先後在男子花劍世界盃巴黎站8強出局，以及花劍大獎賽都靈站16強止步衛冕失敗，新一季4站比賽，暫僅在去年底高崎站個人賽獲銅牌，在國際劍聯（FIE）最新世界排名微跌一位變「世二」，被美國隊名將伊堅搶走「世一」。

張家朗活動後受訪透露，本月初將到埃及出戰世盃開羅站，然後會到巴黎訓練準備秘魯站賽事，至4月初才返港，「奧運後心態相對放鬆，坦白講開季到現在狀態都未到最好，身體有些勞損和受傷，希望這段時間可好好處理傷患，從而之後賽事可打得舒服點」。他又笑言會先儲起今次獎金，「我現在仍是運動員，未有好實際地方要用這筆錢，例如置業，我每年可能有一半時間都不在港，體院亦有宿舍給我住」。家朗於2017年夏天在天津首戰全運會，對於今年底在粵港澳舉行，他稱暫未定會否參加全運的劍擊測試賽，也期待能主場出賽，「平時我們很少有機會在香港比賽，所以好珍惜每次機會，都希望做到點成績給香港市民睇」。