劍擊︱張家朗回母校獲頒337.5萬獎金　先儲蓄未考慮置業　認狀態未達最佳平常心應對下月海外比賽 (15:42)

巴黎奧運男子花劍金牌得主張家朗與港乒「一哥」黃鎮廷等港將，今午（28日）返回他們的母校林大輝中學出席該校基金傑出運動員獎勵計劃頒獎禮。其中「香港劍神」張家朗獲得多達337.5萬獎金，他笑言都是先作儲蓄，暫未有置業等實際需要使用這筆金錢，並承認最近狀態未達最佳，會平常心應對未來一個月海外比賽。
林大輝中學今午在校內舉行「林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮，向張家朗和3名乒乓港將校友黃鎮廷、李凱敏和唐志銘頒發獎金，嘉許他們傑出成就。2014年畢業的張家朗及2009年校友黃鎮廷，分獲337.5萬及37.5萬元，他們亦將戰衣等裝備捐贈給母校。基金為4名港將共派發逾380萬元獎金。張家朗台上分享時鼓勵師弟妹遇到挫折時勿氣餒，正如他的座右銘「Don't lose your way」，不要忘記初衷。此外，該校興建樓高8層的藝術及文化發展中心同日舉行奠基典禮，預計明年9月1日前落成啟用。
張家朗近兩個月先後在男子花劍世界盃巴黎站8強出局，以及花劍大獎賽都靈站16強止步衛冕失敗，新一季4站比賽，暫僅在去年底高崎站個人賽獲銅牌，在國際劍聯（FIE）最新世界排名微跌一位變「世二」，被美國隊名將伊堅搶走「世一」。
張家朗活動後受訪透露，本月初將到埃及出戰世盃開羅站，然後會到巴黎訓練準備秘魯站賽事，至4月初才返港，「奧運後心態相對放鬆，坦白講開季到現在狀態都未到最好，身體有些勞損和受傷，希望這段時間可好好處理傷患，從而之後賽事可打得舒服點」。他又笑言會先儲起今次獎金，「我現在仍是運動員，未有好實際地方要用這筆錢，例如置業，我每年可能有一半時間都不在港，體院亦有宿舍給我住」。家朗於2017年夏天在天津首戰全運會，對於今年底在粵港澳舉行，他稱暫未定會否參加全運的劍擊測試賽，也期待能主場出賽，「平時我們很少有機會在香港比賽，所以好珍惜每次機會，都希望做到點成績給香港市民睇」。