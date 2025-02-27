英超｜利物浦兩球輕取紐卡素　聯賽24輪不敗拉開阿仙奴13分　史諾拒認爭標在望 (17:25)

自去年9月以來在英超已連續23輪不敗的榜首之師利物浦，今晨迎戰另一前列分子紐卡素，開賽11分鐘由中場蘇保斯拉爾接應翼鋒路易斯迪亞斯的左路傳中，在禁區內攻門「省」中敵衛丹般恩改變方向入網先開紀錄。全場控制形勢的「紅軍」於63分鐘再由另一中場阿歷斯麥亞里士打接應鋒將穆罕默德沙拿的右路傳中，在禁區內射上角入網，助球隊鎖定2：0勝局，賽後28勝得67分，領先同日作客0：0悶和諾定咸森林的次席阿仙奴13分，進一步鞏固榜首地位。

被問及爭標希望時，此仗因停賽只能在看台上觀戰的紅軍主帥史諾稱，自己現階段仍不會去思考這問題，亦不認為尚餘10輪下已爭標在望，目前只會先專注於下仗作客巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯16強首回合賽事，「戰畢紐卡素後，我便會先將英超形勢拋諸腦後，直至踢完PSG的比賽，只要我們每次做好對下一場的準備，自然有望爭取錦標」。而此仗功臣之一的麥亞里士打則表示：「這場勝利展示了我們對爭勝及爭冠的熱情。我和隊友們都知道今屆有機會爭冠，大家都為此已雀躍及努力，希望我們可以笑到最後吧！」

反觀阿仙奴今晨在前線傷兵滿營下，主帥阿迪達續派中場米基爾馬連奴串演中鋒掛帥但效果平平，全隊13次攻門亦只有1次中龍，最終與「黑馬」諾定咸森林悶和0：0，賽後27戰得54分居次，森林則27戰48分續守季席。