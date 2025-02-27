單車｜李思穎亞洲賽凱旋　認巴黎奧運失利後成長　「技術更成熟做事更果斷」 (21:15)

首度奪得成人組冠軍的Ceci、連續3屆在男子精英組計分賽摘銅的繆正賢，今與其他隊友吳思穎、童森、朱浚瑋、曹棨光、馬繹善及李昀俊一同返港凱旋。23歲的李思穎除了在場地單車賽取得1金3銀1銅，早前也在泰國上演的公路單車亞洲賽摘下兩面銅牌，總計收穫7面獎牌。她坦言雖感到很疲倦，亦令出戰場地單車全能賽時體力有所下降，但比賽會對自己是不錯的訓練。

Ceci去年在巴黎奧運場地單車全能賽排尾3，與期望出現落差，她認為初戰奧運的失敗激勵自己，更了解自己需要改進的地方，「經過奧運之後都反覆觀看比賽的影片，技術比以往變得成熟，包括在場地單車淘汰賽的走位變得果斷」。首度獲提名今年香港傑出運動員選舉的李思穎，提到今年目標是希望在10月的世界賽衝擊頒獎台，並力爭衛冕全運會女子公路單車個人賽。

至於現成為港隊「大師兄」的繆正賢，在今屆亞洲賽男子計分賽摘銅而回，他透露原本希望獲得第2甚至冠軍，但對自己比賽初段表現不佳感失望，結果只能嘗試冒險在最後5圈突圍獲得額外的20分，「我覺得比賽一年比一年更困難，特別今屆比賽節奏拖得較慢，然後需要不停衝分」。對於今年11月的全運會，即將踏入30歲的繆正賢表示將會兼顧場地與公路賽，以踏上頒獎台為目標，「這次或是最後一屆參與全運，（是否退役）會在明年名古屋亞運後再決定。」

另外，李思穎及繆正賢同樣點名稱讚在男子青年組取得2銀1銅的小將馬繹斐，前者稱：「自從名將梁峻榮、梁嘉儒及張敬樂宣布退役後，港隊需要新血衝擊」。

賽事方面，日前在女子精英組麥迪遜賽及團體追逐賽奪得1銀1銅的港將梁穎儀，今在最後一項的精英組個人追逐賽踩出1分17.960秒，僅排第4完賽；鄧昊軒在男子青年組個人追逐賽獲第7，港隊最終合共取得1金5銀4銅佳績。

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