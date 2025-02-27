明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

單車｜李思穎亞洲賽凱旋　認巴黎奧運失利後成長　「技術更成熟做事更果斷」 (21:15)

一連7日的場地單車亞洲賽今（27日）在馬來西亞汝來煞科，港隊合共取得1金5銀4銅佳績，當中獨取1金3銀1銅的港隊「小女車神」李思穎（Ceci）今午與部分隊友返港凱旋，並認為巴黎奧運的失利激勵了自己，不但技術上比以往成熟，做事也更為果斷。

首度奪得成人組冠軍的Ceci、連續3屆在男子精英組計分賽摘銅的繆正賢，今與其他隊友吳思穎、童森、朱浚瑋、曹棨光、馬繹善及李昀俊一同返港凱旋。23歲的李思穎除了在場地單車賽取得1金3銀1銅，早前也在泰國上演的公路單車亞洲賽摘下兩面銅牌，總計收穫7面獎牌。她坦言雖感到很疲倦，亦令出戰場地單車全能賽時體力有所下降，但比賽會對自己是不錯的訓練。

Ceci去年在巴黎奧運場地單車全能賽排尾3，與期望出現落差，她認為初戰奧運的失敗激勵自己，更了解自己需要改進的地方，「經過奧運之後都反覆觀看比賽的影片，技術比以往變得成熟，包括在場地單車淘汰賽的走位變得果斷」。首度獲提名今年香港傑出運動員選舉的李思穎，提到今年目標是希望在10月的世界賽衝擊頒獎台，並力爭衛冕全運會女子公路單車個人賽。

至於現成為港隊「大師兄」的繆正賢，在今屆亞洲賽男子計分賽摘銅而回，他透露原本希望獲得第2甚至冠軍，但對自己比賽初段表現不佳感失望，結果只能嘗試冒險在最後5圈突圍獲得額外的20分，「我覺得比賽一年比一年更困難，特別今屆比賽節奏拖得較慢，然後需要不停衝分」。對於今年11月的全運會，即將踏入30歲的繆正賢表示將會兼顧場地與公路賽，以踏上頒獎台為目標，「這次或是最後一屆參與全運，（是否退役）會在明年名古屋亞運後再決定。」

另外，李思穎及繆正賢同樣點名稱讚在男子青年組取得2銀1銅的小將馬繹斐，前者稱：「自從名將梁峻榮、梁嘉儒及張敬樂宣布退役後，港隊需要新血衝擊」。

賽事方面，日前在女子精英組麥迪遜賽及團體追逐賽奪得1銀1銅的港將梁穎儀，今在最後一項的精英組個人追逐賽踩出1分17.960秒，僅排第4完賽；鄧昊軒在男子青年組個人追逐賽獲第7，港隊最終合共取得1金5銀4銅佳績。

其他報道：英超｜「帶刀侍衛」建奇功　10人曼聯反克葉士域治返勝軌

其他報道：英超｜利物浦兩球輕取紐卡素　聯賽24輪不敗拉開阿仙奴13分　史諾拒認爭標在望

其他報道：港足｜足總與Nike再續約10年　設固定銷售點售港足球衣　霍啟山強調會審視外隊訪港主辦方過去辦賽能力

相關字詞﹕體育 編輯推介 單車 場地單車 亞洲賽 李思穎

上 / 下一篇新聞