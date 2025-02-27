港足｜足總與Nike再續約10年　設固定銷售點售港足球衣　霍啟山強調會審視外隊訪港主辦方過去辦賽能力 (16:50)

足總今午在香港九龍東皇冠假日酒店宴會廳舉行簽約儀式，足總主席霍啟山與Nike（中國）體育市場副總裁胡冰出席，同場還有中國香港足球代表隊球員葉鴻輝、陳肇鈞、港足U17成員封天詠、張堯軒、女足代表蘇鎧霖及冼仲意。。

足總承諾港足球衣貨量將會符合市場需求，足總總幹事張炎有補充，簽新約後港足除了主場球衣，將會有更多產品發售，包括作客球衣及外套，下半年起設有3個固定銷售點及網上可供開賣。霍啟山未有透露新贊助金額的加幅，只稱隨着得到愈多資源後，透露有意藉此支持球員到海外發展。葉鴻輝稱，Nike過去為球員及香港足球在市場推廣做了不少工作，期望未來10年做更多，令年青球員能更投入在足球事業。

至於今夏外隊訪港消息滿天飛，此前有指英超球隊曼聯及利物浦將分別在5月底及7月底來港獻技。霍啟山僅稱仍有待正式公布，「我們收到很多外隊申請，特別是歐洲球隊想來港踢友賽。足總正審核申請，前提要考慮兩大要點，第一是如何維護香港成為盛事之都，第二要維護球迷的體驗」。去年曾發生Tatler Asia主辦國際邁阿密訪港友賽，最終美斯未有上陣的風波。霍啟山也提及之前曾有「不開心的事情發生」，足總今次會特別謹慎審批，「避免這些事情再次發生，會特別考慮主辦方的能力，包括在港辦賽的記錄和經驗，以及與球隊落實才能夠一次過公布」。足總董事兼副主席徐英偉補充，若主辦方過去在港辦賽「令球迷失望」，「我們都會特別留意」。