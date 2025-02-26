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港超︱九龍城下半場5分鐘內連入3球作客反勝傑志　主教練陳銘剛：信念較技術重要 (22:39)

傑志今晚（26日）港超在上半場領先兩球下，卻在下半場5分鐘內連失3球，於旺角大球場以2：3反負九龍城，今季聯賽第2敗後，落後榜首大埔6分。

傑志13分鐘由入籍鋒將祖連奴接應過頭波起腳破網，但視像裁判（VAR）覆核後因越位而改判入球無效。「藍鳥」 38分鐘仍由中場利亞倫熨射先開紀錄，上半場補時7分鐘，祖連奴近柱射入精彩倒掛，半場領先2：0。傑志下半場先後收起利亞倫、費蘭度及祖連奴，71分鐘起戰况大逆轉。九龍城先由後備入替、上周六才加盟的19歲中華台北隊前鋒楊朝景禁區頂射門得手，首次上陣即建功，1分鐘後中堅韋利安角球攻勢後腳攻門追平。76分鐘，前鋒卡朗藉對手解圍不遠射門破網，為這支升班馬戲劇性反勝3：2。

傑志後備前鋒韋頓尾段疑腦震盪暈倒，賽後亦取消原定為早前達成第200次為傑志上陣的38歲老將費蘭度頒發紀念獎座儀式。

傑志今季聯賽第2敗，賽後15戰29分排第4，落後榜首大埔6分；九龍城16戰21分排第5，主教練陳銘剛感謝球員堅守信念和球隊風格，「足球比賽戰術、技術都是其次，信念才是最重要。希望這仗給大家看到，九龍城有很認真營運，這7、8個月改變了很多」。他透露，球會高層賽後宣布這場贏波獎金雙倍，「老闆說這場就是足球吸引之處」；傑志主教練卡度素稱，他也不知為何下半場5分鐘內連失3球，賽後會跟球員好好討論。

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