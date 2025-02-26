單車｜李思穎場地亞洲賽全能賽摘銀　今屆獨取1金3銀1銅收官 (21:15)

李思穎昨伙隊友梁穎儀於精英組麥迪遜賽奪銀牌後，今續在馬來西亞國家單車館轉戰其強項全能賽，她在首兩個項目的捕捉賽及配速賽同得第2名共獲76分，以4分落後池田瑞紀居次。李思穎及後在淘汰賽勇奪首名得40分，相反池田瑞紀則僅兩輪出局排第6只得30分，令Ceci當時在總分以116分，以6分反超池田升上榜首。

不過這名23歲港將在最後一項的計分賽，只能第3名衝線得23分，終以139分屈居亞軍得銀牌；池田瑞紀以34分再奪第1，總成績144分封后。Ceci今屆共獲1金3銀1銅，每項參賽均有獎牌。她明午將隨部分隊友返港凱旋；至於烏茲別克隊的Nafosat Kozieva則以130分摘銅。

港隊其餘成績方面，馬繹斐在男子青年組淘汰賽奪得銀牌，是他今屆第3面獎牌；曹棨光在男子精英組全能賽獲108分排第8名；馬繹善與李昀俊於男子青年組麥迪遜賽獲第7；童森則在女子精英組1公里計時賽踩出1分10.409秒排第5。

港隊場地單車亞洲賽成績（第6日）：1金5銀4銅

精英組

金牌：李思穎（女子捕捉賽）

銀牌：李思穎（女子淘汰賽）

銀牌：李思穎、梁穎儀（女子麥迪遜賽）

銀牌：李思穎（女子全能賽）

銅牌：女子團體追逐賽（李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀）

銅牌：繆正賢（男子計分賽）

青年組

銀牌 : 馬繹斐（男子捕捉賽）

銀牌 : 馬繹斐（男子淘汰賽）

銅牌 : 吳保利（男子凱林賽）

銅牌 : 男子團體追逐賽（馬繹斐、馬繹善、馬正匡、鄧昊軒）

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