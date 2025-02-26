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桌球｜吳安儀相隔兩年再奪WST職業巡迴賽參賽資格　笑言「激動到喊咗出嚟」 (17:36)

英式桌球巡迴賽（WST）賽會今（26日）公布2025／26年度參賽球員資格，其中港隊女將吳安儀相隔兩年再獲這項男子職業巡迴賽資格。她回覆本報查詢時笑言前兩日接獲相關通知時「我喺條街激動到喊咗出嚟」。

吳安儀早前在女子英式桌球巡迴賽（WWS）的比利時公開賽雖戰至4強止步，但仍確保在過去兩年女子排名榜位居次席，令她得以相隔兩年重奪WST職業巡迴賽參賽資格。她回覆本報查詢時笑言：「呢兩年時間好漫長。今年距離季尾仲有兩站排名賽，不過前兩日收到通知分數差距已足夠重返下季職業賽。聽到呢個消息，我喺條街激動到喊咗出嚟！」

隨後她又表示：「4年前WST新增女子資格嘅時候係我第一次turn pro打職業巡迴，所有嘢對於我嚟講都好新，例如比賽開波之前係邊到出場，點樣book練習枱，甚至有啲比賽要着黑色恤衫都爭啲撞板.  當時碰啱疫情，10月尾先第一次飛，加上隔離令，已經冇咗一大半時間。到自己開始入局贏到三場比賽，已經係賽季尾聲。感覺呢兩年係我學到最多，進步得最快，就自然更想保持。到臨近兩年資格完，有好幾個關鍵比賽開始失準。我好記得一年世界錦標賽決勝局，我坐喺觀眾席，只能夠希望其中一方勝出，咁我就可以『掹車邊』攞到職業資格。最終當然冇發生，自己當然失望，因為自己條路由別人去主宰，個感覺係好差，亦感受到冇左呢個機會有幾痛。所以我應承自己一定要憑自己爭取返嚟。」

不過她亦提到桌球即將被體院剔出精英項目的擔憂，「喺欠缺資助下，呢個可能係我最後一次參加職業賽啦。當下我當然最希望清楚知道項目嘅未來去向畢竟對體院、對我、對教練同其他青少年都有好大影響。不過無論點都好，而家冇咗個包袱，希望喺餘下嘅女子公開賽賽事中，我可以輕鬆少少去作賽，享受其中，而渴望咗兩年要重返嘅職業巡迴，而家失而復得，期待之餘，我亦必定會好好把握呢次機會，盡量發揮到自己水平，唔會令大家失望。」

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