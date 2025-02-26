NBA｜當錫首倒戈獨行俠獻三雙　領湖人三連勝 (19:05)

25歲的當錫在賽前熱身期間被拍攝到不尋常地做掌上壓，疑針對入場觀賽的獨行俠總經理尼高夏里遜，現場球迷也不時向他高呼：「感謝你，Nico。」昔日隊友艾榮亦在賽前到已故湖人傳奇球星高比拜仁與其女兒的銅像前緬懷。除了當錫面對舊主外，互換東家的另一主角安東尼戴維斯也重返洛杉磯，他雖因傷無緣上陣，但湖人也有播放數分鐘的致敬影片，感謝他過往的貢獻。

湖人今仗雖大多數時間領先下，曾被對方射手基利湯臣在第4節獨取11分追近1分差距，但藉交出「三雙」的當錫與「大帝」勒邦占士配合下，主場終以107：99擊敗有艾榮轟入全場最高35分的獨行俠，取得三連勝，以35勝21負排西岸第4；獨行俠則以31勝28負跌至西岸第9。

當錫賽後被問到前隊友的感受時表示：「我們曾並肩作戰，能看到他們總是很有趣，艾榮亦是我的兄弟，我們的友誼遠不止於籃球。」

其餘賽事方面，孟菲斯灰熊與鳳凰城太陽在同日上演對攻大戰，前者憑主將摩蘭特全場交出29分、4個籃板及8次助攻，主場經過加時賽後以151：148反勝有5名球員攻入20分以上的太陽。

至於WNBA兼美國女籃傳奇名將「白曼巴」圖拉絲（Diana Taurasi），接受美國《時代》雜誌訪問時宣布退役，結束長達20年的職業生涯，這名42歲球星2004年以WNBA選秀狀元身分加盟鳳凰城水星，她在565場常規賽中已攻下10646分，暫時成為唯一得分超過1萬分的WNBA球員，亦在72場季後賽中交出1476分，其間在她帶領下助球隊分別於2007、09和14年三奪總冠軍，當中兩次榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）獎項，也曾經5次成為聯盟得分王、14次入選最佳陣容等，同時成為6屆奧運金牌得主，故獲球迷評選為女子籃球史上最偉大球員（GOAT）。

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