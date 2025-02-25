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單車︱李思穎伙梁穎儀亞洲賽麥迪遜賽摘銀牌　明日強項全能賽爭金 (19:52)

場地單車亞洲賽續在馬來西亞汝來舉行，港隊在第5個比賽日再添獎牌。「小女車神」李思穎（Ceci）與梁穎儀今日（25日）在女子精英組麥迪遜賽勇奪銀牌。李思穎今屆累積1金2銀1銅佳績後，將於明日出戰強項的全能賽力爭金牌。

賽事續在馬來西亞國家單車館舉行，周日在女子捕捉賽首奪亞洲賽成年組金牌的李思穎，休息一天後今日伙拍梁穎儀出戰全程30公里共120圈的麥迪遜賽，在6支參賽隊伍中，上屆銅牌組合的港隊大部分時間位列次名，最終總共取得34分獲得一面銀牌，日本隊巴黎奧運星將組合梶原悠未／ 內野艷和由頭帶到尾，以60分強勢奪得金牌。

此外，港隊另一女將楊礎搖晉身女子凱林賽決賽，最終在6名車手中得第5名，隊友吳思穎於第7至12名的名次賽排第10完成；男子組方面，朱浚瑋／曹棨光於男子精英組麥迪遜賽，最終得31分，僅以4分之差不敵印尼隊組合得第4；小將吳保利則在男子青年組爭先賽銅牌戰，惜負中華台北隊車手排第4，同樣與銅牌只差一步。

完成5日賽事後，港隊暫獲1金3銀4銅，23歲的李思穎連同女子精英組淘汰賽銀牌及團體追逐賽銅牌，在今屆賽事已集齊金、銀、銅，暫獲1金2銀1銅佳績，她明日將出戰最後一個項目兼強項的全能賽，與日本20歲車手池田瑞紀等力爭金牌。

港隊場地單車亞洲賽成績（第5日）： 1金3銀4銅

精英組

金牌：李思穎（女子捕捉賽）

銀牌：李思穎（女子淘汰賽）

銀牌：李思穎、梁穎儀（女子麥迪遜賽）

銅牌：女子團體追逐賽（李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀）

銅牌：繆正賢（男子計分賽） 

青年組

銀牌 : 馬繹斐（男子捕捉賽） 

銅牌 : 吳保利（男子凱林賽） 

銅牌 : 男子團體追逐賽（馬繹斐、馬繹善、馬正匡、鄧昊軒）

單車｜港將李思穎捕捉賽封后　首揚威亞洲賽成年組

相關字詞﹕體育 單車 港隊 場地單車亞洲賽 李思穎 梁穎儀 楊礎搖 吳保利 編輯推介

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