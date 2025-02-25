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劍擊｜港劍隊亞青賽再傳捷報　袁諾文男子重劍個人賽青年組摘銀 (23:50)

亞洲青少年劍擊錦標賽今（25日）續於科威特上演，港隊眾將分途出戰青年組個人賽，其中袁諾文在男子重劍殺入決賽，最終以12：15不敵日本隊的弓長昇主摘銀而回。

港隊昨以2金1銀3銅佳績完成今屆亞青賽少年組後，今分途出戰青年組個人賽。在男子重劍青年世界排名第28的袁諾文在小組賽首名強勢過關，首圈輪空直入次圈的他連退新加坡、卡塔爾及烏茲別克籍劍手後，在8強遇上另一烏茲別克籍好手添梅諾夫（Meyirkhan Timurov），最終力戰至「決一劍」險勝15：14。其後他於4強惡鬥世青排名第7兼今屆頭號種子的哈薩克籍新星普克杜夫（Kirill Prokhodov），結果再次激戰至「決一劍」贏15：14。

袁諾文殺入決賽後面對世青排名第29的日本隊新星弓長昇主，雙方初段拉鋸，弓長於暫停後拉開比數，袁諾文在落後9：14下退取兩分，但隨後他主動出擊下二人打出「雙燈」，最終以12：15飲恨，但仍為港隊摘下一面銀牌。

至於男重世青排名第14的18歲港隊新星徐家煥，在小組僅以第3名出線，同樣直入次圈的他雖接連擊敗印度及哈薩克籍對手，但於16強以13：15不敵最終奪金的弓長昇主，無緣再晉一級。另外兩名港將黃至晧及高映川則分別於第3及2圈止步。

女子花劍方面，世青排名第103位的19歲港將莊韻諺從小組賽晉級後，再於正賽先後過3關，但殺入8強後以11：15不敵世青排第10的日本隊好手長瀬凛乃，與獎牌緣慳。其餘3名港將黃純一、黃諾頤及劉一衡則同於16強飲恨。

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