英超︱曼聯再裁員150至200人　關閉員工餐廳改派水果　球迷組織計劃下月初示威 (16:04)

曼聯自英籍富商拉特克里夫前年12月入股後致力開源節流，包括撤消傳奇教頭費格遜及多位名宿大使的資助費及取消聖誕派對等，繼去年已解僱250名員工，球會在英國時間周一舉行員工大會後在官網發聲明，表示預計會再削減150至200個職位，作為球會架構轉型旨在自2019年來連續5年虧損後恢復盈利，從而投資在男、女足發展及基建設施。

曼聯行政總裁奧馬貝拉達在聲明說，有責任將曼聯的男、女足和青訓隊放在最有利的位置，「我們正採取一系列措施轉型和重振球會。遺憾的是，這意味必須進一步裁員，然而這些艱難決擇對於球會恢復穩定財政是必要的。我們已連續5年虧損，情况不能繼續下去，球會兩大首要任務是為球迷在比賽帶來成功和改善設施。如果持續虧損，就無法投資這些目標。當完成過程時，我們將擁有更精簡、靈活且財務可持續的球會，同時遵守歐洲足協和英超賽會規定」。

據報曼聯過去3年已虧損超過3億鎊（約30億港元），英國《衞報》報道，拉特克里夫再推動關閉奧脫福球場的員工餐廳，將目前提供免費午餐改成只供水果，每年將因而節省約100萬鎊（約1000萬港元），並指有關措施符合現今大多職場做法；卡靈頓訓練基地只有球員仍可獲免費膳食，其餘職員改派三文治和餐湯。

曼聯球迷組織的曼聯球迷信託基金會MUST，譴責今季主場門票價格提高至66鎊，並呼籲球會股東投資，「班主格拉沙家族的巨債是曼聯近期衰落原罪，提高票價只會適得其反」；另一紅魔球迷組織「The 1958」稱，球會聲明完全無提及格拉沙家族每年為球會增加3300萬鎊利息債務，表明預定下月10日英超主場對阿仙奴前在球場外示威抗議。

截至2023年6月的球會財務報告，曼聯平均員工人數達1112人，相比現英超前兩名的利物浦及阿仙奴，同期員工分別為1008及723人。《The Athletic》報道，曼聯員工對再裁員感沮喪，認為管理層須為此負很大責任，如大灑金錢增兵但成績不升反跌，解僱坦夏格及其教練團，再聘請新帥魯賓艾摩廉的團隊，以及聘請體育總監艾斯禾夫僅5個月又分道揚鑣，從中已花費數千萬鎊開支。去年10月底被解僱的坦夏格，4個月來首次接受訪問，稱已決定7月1日新球季開始前不會接受任何工作，並稱執教曼聯兩年多最掛念是奧脫福球場的氣氛，「我在曼聯經歷過很多高光時刻，但正如我常說，總有改進空間」。

曼聯現英超30戰29分排15位，聯賽連續3場不勝，周四凌晨主場對前助教麥堅拿領軍的升班馬葉士域治，兩隊首循環踢成1：1，亦是艾摩廉領軍首仗。紅魔看似只能經同樣晉身16強的歐霸或英格蘭足總盃奪冠，才能取得來季歐洲賽資格。