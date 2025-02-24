學界｜港九D1連續兩屆壟斷精英賽4強　聖若瑟驚險挫英華　賽後爆衝突兩軍隊長領紅 (19:47)

D1亞軍聖若瑟在港超標準流浪中場張青雲坐鎮下，此戰面對D1第6名的英華進佔上風，25分鐘由張堯軒博得12碼並親自操刀命中，半場領先1：0。聖若瑟46分鐘靠梁祉賢禁區頂彈地抽射破網，加上49分鐘鄭柏喬接應劉宇浩橫傳門前撞入，一度領先3球。英華57分鐘由隊長余靖瑋射入12碼追近，以及利焯楠63分鐘勁射中楣彈入連追兩球，惟余靖珏最後一擊罰球中楣彈出，無力扭轉2：3敗局。聖若瑟的4強對手，將是以3：1淘汰賽馬會體藝中學的法國國際。

聖若瑟隊長李澤淳賽後疑對英華球員出言不遜，與英華隊長余靖瑋賽後爆口角並遭推跌，球證終向球證終向余靖瑋出示紅牌，李澤淳則領兩黃一紅4強須停賽。聖若瑟主教練朱兆基慨嘆對李澤淳的行為失望，「這些事就算在職業賽都會發生，他們要學懂如何處理。我們是晉級球隊，現在倒翻轉蝕底了」。他希望陣中後輩能借前車之鑑，更直言李澤淳缺陣或反而有利球隊，「阿淳想做到好完美，對隊友要求好高，對年紀較小的球員構成的壓力頗大。他不在固然令踢法有變，但隊內情緒和溝通可能有好的變化」。

D1季軍兼精英賽衛冕之師男拔萃面對屯門「黑馬」東華三院辛亥年總理中學，開賽早段便由陳丞臻接應吳日朗角球頂入先開紀錄，辛亥年曾靠張景峰突擊扳平；惟男拔萃隨即故技重施，由吳日朗開出角球予黃韜霖頂入，加上陳丞臻禁區內左腳施射得手，半場領先3：1。陳丞臻換邊後再入兩球完成「大四喜」，拔萃另有謝衍濤、利學賢、劉昊及馬烙建功，最終大勝9：1。

港足U20鋒將陳丞臻今屆精英賽累積5個入球，目前領先射手榜。讀中六的他為專注應付文憑試，現暫停傑志U18訓練和比賽只踢學界。他承認狀態因此有下跌，但相信不會影響未來足球生涯，「考完試重拾足球不會太難，狀態可再操返」。對於4強移師啟德，他希望比賽氣氛更勝一籌，「多啲同學和老師打氣，我哋踢得開心，佢哋又睇得開心」。

男拔萃將與南島爭入決賽。D1第5名南島8強先失一球下，法定70分鐘與葵青冠軍迦密愛禮信中學賽和1：1。兩軍互射12碼首3輪皆中鵠，愛禮信第4輪有門將杜誌軒操刀被南島門將韋俊軒（James Wright）撲出，第5輪則由陳雋謙主射高出，使南島以4：3勝出極刑戰。精英賽連續兩屆4強由D1球隊包辦。