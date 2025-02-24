足球｜皇馬挫基羅納西甲續居次　莫迪歷金球開紀錄　安東尼助攻後領紅難戰艦隊 (20:53)

「銀河艦隊」賽前3場聯賽2和1負，此戰41分鐘由隊長莫迪歷禁區頂心口一控一射掛網，半場1球領先。皇馬完場前7分鐘再靠雲尼斯奧斯接應射手基利安麥巴比直線近門射入，鎖定2：0勝局，賽後與榜首巴塞隆拿同得54分，對賽成績較遜居次席。

皇馬下輪對手貝迪斯則有曼聯借將翼鋒安東尼馬菲奧斯連續3場有建樹，開賽18分鐘助攻予中場艾斯高近射得手。艾斯高77分鐘再射入12碼「起孖」，協助球隊作客2：1擊敗由馬約萊爾追近的基達菲，然而安東尼補時階段因魯莽攔截直接領紅，下場無緣披甲。

德甲方面，榜首拜仁慕尼黑有日籍後衛伊藤洋輝傷癒復出第2仗取得加盟首球，另鋒將米高奧利斯先開紀錄，以及中場穆斯亞拿和翼鋒基拿比建功，主場4：0大勝第3位的法蘭克福。

此外，意甲費倫天拿前鋒摩斯堅恩昨晚在作客0：1不敵維羅納期間頭部受捱撞暈倒送院，會方稱這名24歲意大利國腳留院一晚後已出院。

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