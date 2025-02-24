NBA｜勇士名宿伊古達拉舉行球衣退休儀式　居里嘆難填補對方空缺 (17:10)

伊古達拉的生涯始於2004年選秀獲費城76人以第9順位選中，效力8個賽季後僅再效力丹佛金塊一季，他隨後在2013年轉投勇士，直至前年10月時宣布退役，其間協助球隊在2015、17、18及22年4奪總冠軍，其中他在2015年更榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）。他今在家人、前隊友史堤芬居里、基利湯臣等人見證下，成為第7位隊史獲得球衣退休的球員，與張伯倫（Wilt Chamberlain）、穆連（Chris Mullin）等傳奇名將齊名，屬於他的9號球衣亦會高掛在主場大通中心的上空，伊古達拉致辭時說：「如果沒有你們所有球迷的努力，這一切都不會發生。」同場的居里也提到，當時伊古達拉的加盟提升自己的籃球智商，並將球隊從一支競爭者變成一個王朝，「自從你離開更衣室後，這個空缺就很難填補了」。

至於勇士是役也有交出18分的前鋒占美畢拿上演主場「地標戰」，加上居里貢獻全場最高30分、4個籃板及7次助攻下，主場以126：102大勝獨行俠，奪得三連勝，賽後以30勝27負排第西岸第9；獨行俠則以31勝27負列西岸第8。

其餘賽事方面，奧克拉荷馬雷霆作客以130：123力克明尼蘇達木狼，以46勝10負穩坐西岸一哥地位，兩軍明早將再次交手；東岸亦有前列大戰，波士頓塞爾特人主場以118：105輕取紐約人。