籃球｜港籃6人得分上雙　力戰不敵中華台北　亞盃外6戰皆北收官 (21:17)

港籃3日前在上輪主場以51：92負新西蘭隊，賽前已篤定排小組第4，今仗正選保持原班人馬，派出後衛楊和、曾湛元、前鋒梁兆華、葉耀邦及隊長中鋒惠龍兒；上輪主場以91：84擊敗菲律賓隊的中華台北隊則有盧峻翔、林庭謙、阿巴西、周桂羽及歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）擔正。

港籃雖首節甫開賽被中華台北隊打出6：0攻勢，一度反先至10：8，但對手憑後衛林庭謙及後備兵雷蒙恩先後上籃得手，領先21：17。來到次節，兩隊初段打得緊湊，而港籃主教練趙永良亦在中段提出挑戰失敗，惟港籃藉隊長惠龍兒，搭配卜聿揚或馬港燊擺出「雙塔」陣容攻擊油漆區，主場球迷亦不斷打氣下，令該節打出27：23，半場扳平44：44。

換邊後，中華台北隊初段打出11：3的攻勢，加上中鋒高柏鎧不斷博得罰球下，以69：61兼當時最大分差下進入最後一節。及至決勝節，港籃眾將開始體力下降，而中華台北隊也透過不少快攻機會得分並拋離最多21分下，港籃終在這場「例行公事」以83：99告負，今屆亞盃外分組賽亦以6戰皆北下完賽；中華台北隊則以3勝3負小組第3晉級附加賽。數據方面，港籃全隊最高得分是獲18分的梁兆華、緊次是惠龍兒及楊和獲15分及14分；中華台北隊則有林信寬攻入全場最高21分。

趙永良賽後稱，雖球員在今仗第4節體能上較對手為差，導致出現很多失誤及比數被拉開，但球隊的外線三分表現較上仗已變得果斷。另對於未來有土生土長的中鋒大衛穆卡（David Muoka）勢代表港籃出戰國際賽，趙永良表示可為球隊提供彈性的調整空間，同時隊長惠龍兒則表示雖從沒與穆卡打球，但對港籃首次將迎來包括自己、穆卡、卜聿揚及馬港燊多名內線球員，感到非常興奮。

至於是役獲得港籃最高分的梁兆華，則在尾段遭對手封鎖未能較易得分，但他認為現時球隊有曾湛元和楊和進入球隊分工會變得更清晰，「始終控球不是我的擅長能力，現時節奏會控制得很好，不用大家身兼多職」。有10分進帳的徐遠征亦稱還可以做得更好，防守方面上未能達到平時的貢獻。

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