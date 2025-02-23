明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

籃球｜港籃6人得分上雙　力戰不敵中華台北　亞盃外6戰皆北收官 (21:17)

中國香港男子籃球隊今晚（23日）在荃灣體育館上演的國際籃聯（FIBA）亞洲盃外圍賽B組謝幕戰主場迎戰中華台北隊，在陣中6名球員得分上雙下，力戰以83：99不敵中華台北隊，小組6戰皆北收官。

港籃3日前在上輪主場以51：92負新西蘭隊，賽前已篤定排小組第4，今仗正選保持原班人馬，派出後衛楊和、曾湛元、前鋒梁兆華、葉耀邦及隊長中鋒惠龍兒；上輪主場以91：84擊敗菲律賓隊的中華台北隊則有盧峻翔、林庭謙、阿巴西、周桂羽及歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）擔正。

港籃雖首節甫開賽被中華台北隊打出6：0攻勢，一度反先至10：8，但對手憑後衛林庭謙及後備兵雷蒙恩先後上籃得手，領先21：17。來到次節，兩隊初段打得緊湊，而港籃主教練趙永良亦在中段提出挑戰失敗，惟港籃藉隊長惠龍兒，搭配卜聿揚或馬港燊擺出「雙塔」陣容攻擊油漆區，主場球迷亦不斷打氣下，令該節打出27：23，半場扳平44：44。

換邊後，中華台北隊初段打出11：3的攻勢，加上中鋒高柏鎧不斷博得罰球下，以69：61兼當時最大分差下進入最後一節。及至決勝節，港籃眾將開始體力下降，而中華台北隊也透過不少快攻機會得分並拋離最多21分下，港籃終在這場「例行公事」以83：99告負，今屆亞盃外分組賽亦以6戰皆北下完賽；中華台北隊則以3勝3負小組第3晉級附加賽。數據方面，港籃全隊最高得分是獲18分的梁兆華、緊次是惠龍兒及楊和獲15分及14分；中華台北隊則有林信寬攻入全場最高21分。

趙永良賽後稱，雖球員在今仗第4節體能上較對手為差，導致出現很多失誤及比數被拉開，但球隊的外線三分表現較上仗已變得果斷。另對於未來有土生土長的中鋒大衛穆卡（David Muoka）勢代表港籃出戰國際賽，趙永良表示可為球隊提供彈性的調整空間，同時隊長惠龍兒則表示雖從沒與穆卡打球，但對港籃首次將迎來包括自己、穆卡、卜聿揚及馬港燊多名內線球員，感到非常興奮。

至於是役獲得港籃最高分的梁兆華，則在尾段遭對手封鎖未能較易得分，但他認為現時球隊有曾湛元和楊和進入球隊分工會變得更清晰，「始終控球不是我的擅長能力，現時節奏會控制得很好，不用大家身兼多職」。有10分進帳的徐遠征亦稱還可以做得更好，防守方面上未能達到平時的貢獻。

其他報道：全運會｜港隊男子手球測試賽負江蘇　屈居亞軍

其他報道：英超︱10人阿仙奴負韋斯咸主場10個月首敗　拉舒福特兩助攻阿辛斯奧　維拉反勝車路士

其他報道：劍擊︱港將王哲亞青少年組男花贏「決一劍」稱王　吳海諦女重末段失分飲恨奪銀

相關字詞﹕體育 中國香港男子籃球隊 籃球 中華台北隊 楊和 梁兆華 惠龍兒 林信寬 趙永良 新西蘭隊 盧峻翔

上 / 下一篇新聞