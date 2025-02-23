英超︱10人阿仙奴負韋斯咸主場10個月首敗　拉舒福特兩助攻阿辛斯奧　維拉反勝車路士 (18:27)

正鬧前鋒荒的阿仙奴這仗續以中場米基爾馬連奴串演「假9」，但上半場只有左閘卡拉科利1次「中龍」射門，並在44分鐘因中場迪格蘭賴斯走甩韋斯咸中場查洛保雲，讓對方接應隊友右閘雲比沙卡傳中頂入領前上半場。73分鐘，阿仙奴左閘利維斯史基利在中場拉跌有望單刀的敵鋒古度斯直接領紅，終在以寡敵眾的形勢下以1球告負，自去年4月中負阿士東維拉後首在英超主場落敗，並令賽前4場聯賽只獲1分的「鎚仔幫」連續兩季作客酋長球場凱旋。

阿仙奴領隊阿迪達對賽果非常失望，並說：「全場雖有20次攻門，但己隊表現在水準以下。這是我的責任，所以我非常憤怒。現在爭標已不在掌控之中。」惟好消息是養傷多時的後衛賓韋特及辛真高此役傷癒後備上陣。

維拉雖被客軍車路士中場安素費南斯在9分鐘打開紀錄，卻憑冬窗加盟的曼聯借將前鋒拉舒福特，在57和89分鐘助攻另一來自巴黎聖日耳門的借將中場馬高阿辛斯奧，以2：1反勝完場，賽後27戰得42分名列第7，追至落後少踢1場的「藍戰士」1分。連同英格蘭足總盃為維拉上陣4次的「福仔」賽後獲主帥艾馬利大讚道：「我們會支持和協助他，期望令他重拾信心。希望他往後仍能像這仗般的重要和協助球隊。」

同日熱刺有鋒將孫興慜分別在18和26分鐘助攻中場比蘭莊臣，助球隊作客4：1大勝尾三葉士域治取英超三連捷；白禮頓則在日本國腳翼鋒三笘薰連同英足盃連續3仗建功下，助球隊作客贈包尾的修咸頓4蛋。另主隊般尼茅夫及富咸分別以0：1和0：2受挫狼隊及水晶宮。聯賽將於周三凌晨「開快車」，分別是水晶宮對維拉、車路士對修咸頓、狼隊對富咸及白禮頓對般尼茅夫。

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