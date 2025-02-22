英超︱曼聯落後兩球下作客逼和愛華頓　聯賽連續3場不勝　補時被罰12碼獲VAR推翻判決 (22:37)

曼聯這仗有烏拉圭隊中場文路爾烏加迪傷癒復任正選，面對前帥莫耶斯帶領的愛華頓，19分鐘在防守角球遲遲未能解圍，被對方馬里隊中場杜哥利迎頂，造就前鋒比圖比東卡在無越位下門前射入。33分鐘紅魔再失一球，「拖肥」在反擊攻勢中，積夏里遜擺脫哈利馬古尼後射門被門將奧拿拿撲出不遠，杜哥利衝前補頂得手，為主隊半場領先兩球。曼聯近11場英超僅得一仗在上半場有入球，然而戰至72分鐘，般奴費南迪斯直射罰球入網追回一球，加上80分鐘烏加迪在禁區頂抽射破網，追成2：2平手。補時6分鐘，愛華頓的紅魔舊將艾舒利楊格被拉跌，球證原判12碼，但覆核VAR後推翻判決，最終在葛迪遜公園球場各得1分。愛華頓與曼聯賽後以26戰31及30分，分別排12及15位。

另外，李斯特城今晨在上半場已失3球下，以0：4大敗予賓福特，成為英超史上首隊主場六連敗兼一球不入的球隊，上次聯賽在王權球場入球，已是去年12月8日以2：2逼和白禮頓。「狐狸」本月各項賽事已四連敗，在英超26戰17分排19位，主帥雲尼斯達萊備受降班壓力。