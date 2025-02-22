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全運會｜男子手球測試賽啟德上演　港隊首戰挫澳門明撼江蘇爭冠　隊長謝永輝享受主場出賽 (19:44)

粵港澳全運男子手球測試賽今午（22日）起一連兩日在啟德體藝館展開，乃啟德體育園首次舉行全運測試賽。東道主港隊首戰憑簡翊暉攻入全場最高7分，以及陳浩諺下半場獨取6分，以33：19擊敗澳門隊，明午3時45分與江蘇隊爭冠。

第15屆全國運動會今年11月9至21日在廣東、香港及澳門上演，香港將承辦籃球（男子U22）、場地單車、劍擊、高爾夫、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人及沙灘排球共8個競賽項目。而這次男子手球測試賽共邀請4隊參賽，包括香港、澳門、廣東及江蘇隊。

中國香港手球總會早前向學校、團體及公眾派發6000張門票，其中今日賽事約有1550人。到場球迷比賽期間不時高叫「We are Hong Hong」等口號，營造主場氣勢。惟賽前號召球迷入場的港足打氣組織「波台癡線佬」在場內懸掛標語後，被場內人員遮擋。

港隊開賽約兩分鐘由郭斯鳴射入7公尺打開紀錄，其後一直擴張優勢，末段一度拉開18：8雙位數差距，在簡翊暉攻入6分下，半場領先18：9。港隊換邊後經歷逾9分鐘的入球荒，被澳門隊一口氣連追5分。港隊其後在領先20：16時請求暫停，調整過後靠陳浩諺連取4分，重新拉開優勢，最終以33：19大勝澳門。港隊明午將與以29：23擊敗廣東、已連奪4屆全運金牌的江蘇隊爭冠。

手球港隊首次在啟德亮相，隊長謝永輝提到過去香港鮮有舉辦成年賽事，在主場親友面前出戰分外高興，「這次有廣東話、唱歌形式的打氣口號，感覺像置身派對中。聽見觀眾如此開心，自己打波都更落力」。曾征戰亞洲賽及亞運等大賽的他認為，啟德體藝館場地質素屬其個人參與過的前三，「由多用途場館轉為手球場，空間感比較大，這較多在歐洲出現。感覺上，暫時想不到哪個球場比這裏出色」。

港隊4年前受新冠疫情隔離措施所限，未有出戰陝西全運。隊長謝永輝明言，港隊這次希望主場登上頒獎台，但承認仍需提升水平衝擊目標，「暫時估計在第6、7名左右，希望趁未來半年調整磨合，再加上主場氣勢，從而爭取好成績」。

下半場獨取6分的陳浩諺，賽後當選今仗港隊最佳球員。他稱主場出戰難免讓球員稍感緊張，教練在暫停時提醒做好防守和把握反擊機會，最終重新穩住優勢。他又透露港隊去年12月曾與江蘇隊合宿集訓，稱決賽硬撼對方勝負非最重要，「希望驗證這段時間的訓練內容，對上全國冠軍有多奏效」。

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