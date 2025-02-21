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歐戰抽籤｜利物浦歐聯16強惡鬥PSG　皇馬鬥馬體會演打吡　歐霸曼聯再遇皇蘇 (21:08)

歐聯16強今晚（21日）完成抽籤，英超榜首利物浦將與在淘汰圈附加賽向對手派10蛋的法甲「一哥」巴黎聖日耳門（PSG）狹路相逢；至於15屆冠軍皇家馬德里再遇西甲同市宿敵馬德里體育會合演打吡戰；拜仁慕尼黑則與近季剋星利華古遜上演「德甲內訌」。

今季歐聯聯賽階段以榜首昂然直闖16強的利物浦，卻不代表在淘汰賽首戰可遇上弱旅，PSG日前於附加賽次回合的「法甲內訌」以7：0大破比斯特，總成績狂派10蛋，料「紅軍」心腹大患將是踏入2025年在各賽事獨取15球的敵鋒奧士文尼迪比利。兩軍最近交手是在2018／19年球季的歐聯分組賽，彼此均在主場報捷。「紅軍」若過關便有機會遇上布魯日對阿士東維拉的勝方，而在同一賽區的阿仙奴則遇上燕豪芬，3隊英超最多只能有一隊晉身決賽，因此決賽將無法上演英超內戰。

衛冕之師皇家馬德里將與馬德里體育會爭入8強，兩軍今季西甲兩度對撼均言和1：1，不過皇馬前鋒基利安麥巴比近况大勇，或可協助「銀河艦隊」終結過去4次交手不勝。拜仁慕尼黑則與利華古遜由德甲鬥到歐聯，後者過去6次對賽3勝3和不敗，似可做拜仁在歐聯的絆腳石。另外3場16強，分別是巴塞隆拿對歐聯聯賽階段手下敗將葡超的賓菲加、意甲獨苗國際米蘭對飛燕諾，以及上屆亞軍德甲多蒙特對法甲里爾。

此外，利物浦在日前英超因達雲紐尼斯射空門一飛冲天，導致只能作客打和維拉，賽後被領隊史諾抨擊不能接受對方失機後的比賽態度和效率。該名烏拉圭國腳即在社交網反駁不滿被視為無能的失敗者，又稱會一直努力直至最後一天效力利物浦。

同日歐霸16強抽籤，曼聯繼前屆歐霸分組賽再遇有日本國腳久保建英效力的皇家蘇斯達，當屆兩隊各勝一次，同一賽區還有布加勒斯特星隊對里昂、羅馬對畢爾包、費倫巴治對格拉斯哥流浪；另一賽區有熱刺對阿爾克馬爾、阿積士對法蘭克福、波杜基林特對奧林比亞高斯及柏辛域陀尼亞對拉素。歐洲協會聯賽也完成16強抽籤，聯賽階段榜首的車路士將遇上哥本哈根。

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