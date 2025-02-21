NBA｜馬刺證實雲班耶馬右肩深靜脈血栓提早收咧　無緣角逐今季最佳防守球員 (18:30)

馬刺發聲明表示，雲班耶馬在周一完成明星賽歸隊後，經檢查發現這病症，將未能參與今季餘下常規賽，據報他曾向球隊反映自己手臂感不適及最近長期疲倦。這名21歲法國籍長人中鋒是2023年新秀狀元，上季當選年度最佳新秀及最佳防守一隊，他今季上陣46場，每場平均得24.3分、11個籃板、3.7次助攻，以3.8次封阻排今季封阻榜首位。由於他未達上陣65場常規賽門檻，未能候選今季最佳防守球員等大獎。

深層靜脈血栓簡稱DVT，是指血液在深靜脈腔內異常凝結、阻塞靜脈管腔，引起肢體腫脹疼痛等症狀，可造成不同程度慢性深靜脈功能不全，嚴重時可致殘，患者一般要接受藥物治療及避免參與有身體接觸的運動。美國傳媒報道，這名新星情况令人聯想邁阿密熱火前球星保殊，當年因肺部血栓問題被迫32歲提早退役，但亦有例子經治療後可重返球場。報道指馬刺有信心雲班耶馬下季可復出。

馬刺在雲班耶馬缺陣下，仍藉7名球員得分雙位數，主場120：109擊敗鳳凰城太陽，賽後排西岸第12位。另外，密爾沃基公鹿大前鋒樸迪斯，因誤服禁藥被聯盟重罰停賽25場，換言之要到季尾才能復出。