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歐霸附︱戴巴拿梅開二度羅馬淘汰波圖　摩連奴率費倫巴治過關　歐戰19次領軍全闖16強 (17:50)

羅馬憑傷癒復出的前鋒保羅戴巴拿今晨（21日）歐霸淘汰賽附加賽次回合梅開二度，主場以3：2力克10人應戰的波圖，總比數贏4：3，將與由摩連奴執教的費倫巴治、阿爾克馬爾及皇家蘇斯達等攜手晉身16強。

羅馬上周中在歐霸附首回合作客被波圖逼和1：1，更有戴巴拿在39分鐘傷出，不過這名31歲阿根廷國腳缺陣日前意甲作客挫帕爾馬後，及時傷癒復出迎戰波圖。雖後者鋒將艾希荷華27分鐘先拔頭籌，令總比數反超前。戴巴拿其後挺身而出，在35和39分鐘連入兩球，助「首都狼」2：1領先上半場，並把握波圖中場尤斯達基奧51分鐘直接領紅被該的優勢，在83分鐘再憑中場比斯利破門拉開至3：1。波圖補時階段藉敵衛連斯治擺烏龍追回一球，但為時已晚終以2：3敗走，兩回合計輸3：4出局。羅馬今晚8時的16強抽籤中，將碰同市死敵拉素或畢爾包。

首回合主場大勝3：0的費倫巴治，次回合作客以2：2逼和安德列治，總成績贏5：2，令主帥摩連奴19次領軍出征歐洲賽悉數最少躋身16強；阿爾克馬爾作客2：2打和加拉塔沙雷，總比數勝6：3；皇家蘇斯達主場5：2大勝米迪蘭特，總成績贏7：3。皇蘇與阿爾克馬爾的16強對手將會是曼聯或熱刺。晉級16強球隊尚有阿積士、布加勒斯特星隊、波杜基林特和柏辛域陀尼亞。

至於歐洲協會聯賽附加賽次回合，有曼聯借將翼鋒安東尼馬菲奧斯只上陣58分鐘便被換出的貝迪斯，雖在主場以0：1告負，總成績仍以3：1淘汰真特晉16強。歐協聯今晚9時16強抽籤。

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