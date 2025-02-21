亞盃外︱港足公布3月國際賽40人初選名單　8中超兵入選　陳晉一茹子楠高興更多隊友北上挑戰 (15:13)

港足在今屆亞盃外位列C組，3支同組對手為印度、新加坡及孟加拉隊，爭小組首名晉身決賽周，首仗將於3月25日晚上8時30分作客新加坡隊，而此前會在3月19日踢一場國際友誼賽，但對手及比賽場地仍待定。

新一季中超明日開鑼，有9名港將效力中超球隊，除了浙江隊後衛梁諾恆，其餘8人均列入港足40人初選大軍中，包括未有參與東亞盃外圍賽、協助上海申花晉身亞冠精英聯賽16強的陳晉一、隨梅州客家留在中超的茹子楠、轉投天津津門虎的孫銘謙歸隊，以及上周才由港超冠忠南區轉投山東泰山的李小恆等；兩名季中由港超東方轉投中甲球隊的余在言與吳宇曦，聯同在德國低組別聯賽落班的前鋒米高均在列。此外，去年10月受傷的傑志中場陳俊樂，養傷多時亦重返名單。球隊將於下月17日在將軍澳足球訓練中心開操，21日出發到新加坡備戰。

對於新一季中超多達9名港將，陳晉一開心見到更多港足隊友能挑戰更加高水平聯賽，期待彼此在中超賽場較量，「球隊今季目標比較清晰，就是要爭冠軍，自己希望健健康康，落到場繼續有好表現」；茹子楠也恭喜一眾隊友在港超及港足有好表現而獲得內地球會青睞，「來到中超好似之前咁，平常心放膽點踢就可以，不用太緊張，有很多球迷入場理應是很興奮」。他透露去年底降班時是很失落，「畢竟效力了3年也有感情，我都為此沉澱了一個月，去了旅行放鬆心情」，不過在1月中獲知球隊以遞補身分得以留在中超，「感覺上天好似給多次機會我們，希望好好珍惜，雖然準備及人腳不是很齊全，我們會努力護級」。而周六首日賽事，有港足前帥安達臣及後衛徐宏傑在陣的升班馬雲南玉昆，主場迎戰北京國安。

港足3月國際賽40人初選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、陳嘉豪 (理文)、龐焯熙 (北區)、謝家榮 (大埔)

後衛：亞歷斯祖 (東方)、周緣德 (河南酒祖杜康)、費蘭度、艾里奧、林樂勤、鐘樂安 (傑志)、杜 度、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一(上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、賓紀文

中場：林衍廷 (東方)、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、何瀧浩 (九龍城)、黃 威、胡晉銘(理文)、余在言 (石家莊功夫)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、吳宇曦 (重慶銅梁龍)、馬斐、潘沛軒、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓、劉家喬 (理文)、黃皓雋(青島海牛)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)