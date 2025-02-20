籃球︱楊和處子戰入4分　港籃亞盃外主場負新西蘭篤定小組第4 (21:37)

港籃繼首輪分組賽硬碰菲律賓隊，相隔約1年後再次主場出擊，中國香港籃球總會今仗亦為讓入場球迷送贈一件「主場出擊」的T-shirt。港籃正選派出首度代表港隊出戰的後衛楊和、隊長中鋒惠龍兒、榮膺香港甲一男子籃球聯賽事最有價值球員（MVP） 的後衛曾湛元、前鋒梁兆華及葉耀邦；剛從日本B-League第3級別球隊岩手大公牛歸隊的徐遠征則先列後備。

新西蘭隊在去年2月底首輪主場以88：49大勝港籃，是役首節也憑Reuben Te Rangi雖在首節甫開賽先後博得「And-1」及射入三分，打出6：2攻勢，惟港籃再以10：9回敬，但可惜對方隨後大灑「三分雨」包括攻入4個三分球下，港籃以21：26落後。及至次節，港籃整體命中率大跌並沒有射入任何三分球下，該節僅有12分進帳，反之新西蘭隊靠三分球6射5中，半場拉開至52：33。

新西蘭隊藉在第3及4節強打禁區，加上港籃開始體力下降，逐步拉開分差，終以51：92吞敗，其中惠龍兒為港籃取得全隊最高17分、楊和則有4分；新西蘭隊有後備兵Jordan Ngatai轟入6個三分球交出全場最高20分，其次的是隊長Reuben Te Rangi得18分。

小組排名方面，因應中華台北隊另邊廂主場以91：84險勝菲律賓隊，至少獲得兩勝排小組第3，而港籃即使周日最後一輪主場擊敗中華台北隊，僅獲得1勝5負戰績，勝仗仍不及對手下落實以小組第4完賽；新西蘭隊則與菲律賓隊同得4勝1負，雙方將在最後一輪交手爭小組首名。

港籃主帥趙永良賽後讚揚麾下已打出應有的拚勁，「內線發揮較好，整體防守比以往更好，但今仗外線表現不佳，未能把握三分球機會」。另問到港籃出戰下仗前已落實小組第4完賽會否影響球隊心態，趙永良稱：「每一場球都是想打好球，賽果對我們的心情沒有大影響，無論對方今天是贏還是輸，我們下場球都是每一球球每一節，我們同樣拼盡全力把握好每球。」

首度代表港隊的楊和稱球隊初段在進攻和防守上都表現出色，但是球隊需要在整場比賽中保持水準；首戰國際賽的曾湛元稱表現上算合格，還有很多進步的空間，「對手的強度都很大，全場緊逼自己，體能負荷非常大」。

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