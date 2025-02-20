歐聯附︱麥巴比「戴帽」率皇馬挫曼城闖16強　獲讚成就將媲美C朗　哥帥稱「藍月」是時候思考重建 (19:05)

曼聯箭頭艾寧夏蘭特在上周中的歐聯附首回合主場反負皇馬2：3中梅開二度，卻於上場英超大勝紐卡素期間觸傷膝部無緣此役，改由對「喜鵲」時連中三元的新兵馬莫殊掛帥，伙拍翼鋒沙雲奴攻堅，而另外兩名新力軍中場尼高干沙利斯和後衛卡胡辛洛夫亦擔正。皇馬則再續起用22歲新秀守衛魯爾阿辛斯奧，與傷癒復出的魯迪格握守中路，而曾串演中堅的曹亞文尼則踢回擅長的中場位置。

甫開賽4分鐘，阿辛斯奧後場大腳直線交予皇馬隊友基利安麥巴比，後者趁曼城門將艾達臣摩拉斯出迎「笠」射得手打開紀錄。曼城中堅史東斯4分鐘後傷出，由狀態不足的尼敦阿基入替。33分鐘，麥巴比禁區內接應前線拍檔洛迪高高斯妙傳後扣過敵衛加華度爾射入。61分鐘，麥巴比右路接應再度串演皇馬右閘的費達歷高華維迪直線傳球後「推大位」起左腳射入，繼上月尾西甲大勝華拉度列後再次單場獨取3球，終帶領皇馬以3：1挫至補時階段由新兵中場尼高干沙利斯破蛋的曼城，兩回合計則大勝6：3，躋身16強。

今次是麥巴比繼效力巴黎聖日耳門（PSG）兩度單場入3球後，生涯第3次在歐聯「戴帽」，賽後獲安察洛堤大讚道：「每個人都在等待他為皇馬在歐聯大演帽子戲法，這次終於成功了。他擁有達致C朗昔日為這球會建功立業的質素，但必須繼續努力，因C朗的自我要求是非常高的。」C朗2009至18年間效力皇馬，其間上陣438次入450球。麥巴比說：「我上季歐聯入8球及成為最佳射手之一，但PSG在4強止步。我不在乎領前射手榜，最重要是贏得冠軍。」歐聯16強將於明晚抽籤（見表），15屆冠軍皇馬的對手將會是利華古遜或同市死敵馬德里體育會，麥巴比稱為免舟車勞頓，屬意對手是馬體會。

曼城主帥哥迪奧拿將出局歸咎於無法阻止麥巴比，也承認表現較佳的皇馬過關屬合理，並說：「曼城曾經輝煌，7年內6奪英超冠軍，在歐聯不時打入8強和4強，甚至是決賽和在前季封王，但這些已成過去，現一時間難以總結下來。現在是時候思考重建。」他已將目標放在英格蘭足總盃，以及爭取英超前四衝線及再度出席歐聯。

歐聯16強抽籤形勢（明晚7時抽籤）

上線：

巴黎聖日耳門vs.利物浦／巴塞隆拿

布魯日vs.里爾／阿士東維拉

皇家馬德里vs.馬德里體育會／利華古遜

燕豪芬vs.阿仙奴／國際米蘭

下線：

飛燕諾vs.國際米蘭／阿仙奴

拜仁慕尼黑vs.利華古遜／馬德里體育會

多蒙特vs.阿士東維拉／里爾

賓菲加vs.巴塞隆拿／利物浦

其他報道：英超︱利物浦言和維拉近3輪兩失分 爭冠形勢添變數

其他報道：體壇︱傅家俊入選體壇名人堂 盼香港每年舉辦桌球大賽 江旻憓首獲體記協年度最佳女運動員