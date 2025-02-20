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體育︱何詩蓓享受長假未定未來計劃　料4月中長池計時賽前有定案　曹星如盼年內再上擂台 (19:36)

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）與「神奇小子」曹星如（Rex）等運動員，今午（20日）到訪一間中學出席座談會向近500名師生分享。已休息兩個月的何詩蓓在活動後再被問到去向，透露仍暫未有決定，緊接會與教練傾談未來計劃，若繼續游便會4月中在港參與香港體育學院舉行的長池游泳計時賽。

何詩蓓去年12月中在短池游泳世界賽，奪得女子200米自由泳金牌達成三連冠後，開始休息至今兩個月。她今受訪時稱，現時想繼續享受假期，休息得不錯，仍未想將來計劃，「我人生第一次有咁長的休息，陪伴了家人、有旅行、留港見朋友。仲有一個多月放假，我不太擔心要現在做決定，緊接會和教練談未來計劃，應退役還是繼續游。若繼續訓練情况是怎樣，是否游多4年？有很多因素要考慮」。

Siobhan稱放假頭一個半月「完全無掛住游水」，但本月初在港無事可做時，曾去泳池游了30分鐘，承認因而有少許想念與隊友訓練的時光。現在傾向繼續游還是退役，她稱常改變主意，「我也有跟父母談，他們總是說你開心就好，這當然是很好的建議。如果留下，不是因為奧運金牌或想破紀錄，不會和成績有關，而是想繼續挑戰自己，看可以游到幾耐、去到幾遠。最重要做決定時真的出於自己，而不是受其他人影響」。

曹星如今日在社交網上載與藝人周潤發一起跑步的合照，透露對方問他仍會否打比賽。去年5月底奧運資格賽後已無比賽近9個月的他稱，今年仍想爭取踏上擂台，「現在努力裝備自己，看之後能否把握機會」。近年有跟跑會跑步的Rex，早前完成渣打香港馬拉松半馬，以1小時24分31秒刷新個人最佳時間（PB），稱4月會到日本旅行順道參加日立櫻花馬拉松半馬。

由馬會慈善信託基金捐助的勞倫斯體育公益精神健康論壇，今起一連4日先後舉行學校座談會、論壇及嘉年華。今午座談會於香海正覺蓮社佛教正覺中學舉行，除了擔任勞倫斯體育大使的何詩蓓與英國單車運動員彭妮頓，還有曹星如、本地騎師梁家俊與中國短道速滑運動員楊揚等，向近500名出席師生分享職業運動員成功要訣與保持精神健康心得，並引領同學做多種拉筋動作放鬆身心。

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