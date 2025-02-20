體壇︱傅家俊入選體壇名人堂　盼香港每年舉辦桌球大賽　江旻憓首獲體記協年度最佳女運動員 (14:26)

「香港體育記者協會最佳運動員選舉2024」今午（20日）在香港賽馬會沙田會所舉行頒獎禮，去年巴黎奧運為港隊贏得男子花劍及女子重劍金牌的張家朗及江旻憓（Vivian），贏得由體記協會員選出的年度最佳男、女運動員；香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）則入選去年「體壇名人堂」。對於啟德體育園下月正式啟用及舉辦世界格蘭披治桌球大獎賽，Marco期望每年在港都可舉辦這種規模的大賽。
對於入選體壇名人堂，傅家俊稱不知不覺已打了20多年桌球，「時間過得很快，感受很深」，又笑言緊接會「好好招呼」兩名已成香港居民的桌球名將奧蘇利雲與卓林普，向他們「介紹香港和一起練波」。
啟德體藝館將於下月4至9日舉行世界格蘭披治桌球大獎賽，Marco稱很期待與童年偶像「白旋風」韋德打表演賽，「對我是意義重大的一場比賽」，又認為香港值得舉行更多排名賽，「香港桌球迷很多，每場國際排名賽都有電視直播，很多青年都喜歡這運動。之前香港大師賽都是3至5年才舉辦一次，要在一個地方推廣運動，每年都應有像今次規模的大賽，令更多人愛上桌球」。他稱啟德體育園下月開幕將是香港體壇里程碑，「這是世界級場館，會吸引到很多世界級運動員到來，以及世界級比賽來港舉辦」。
首獲體記協年度最佳女運動員的江旻憓，受訪後特別向傳媒派發朱古力作為小禮物，提及希望工餘時間可嘗試其他運動，但仍未有心理準備重投劍擊，「我驚再打返會好唔捨得」。現為馬會對外事務助理經理的Vivian又笑稱會努力工作及適應職場文化。
其餘獲提名的香港運動員，包括何瑋桁、許得恩、許龍一、黃澤林、黃鎮廷、陳肇鈞、趙顯臻、龍子健、陳浩源；何詩蓓、陳諾思、陳善鈺、何宛淇、張沅、劉慕裳、李思穎、楊倩玉及俞雅欣。