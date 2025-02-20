體壇︱傅家俊入選體壇名人堂　盼香港每年舉辦桌球大賽　江旻憓首獲體記協年度最佳女運動員 (14:26)

對於入選體壇名人堂，傅家俊稱不知不覺已打了20多年桌球，「時間過得很快，感受很深」，又笑言緊接會「好好招呼」兩名已成香港居民的桌球名將奧蘇利雲與卓林普，向他們「介紹香港和一起練波」。

啟德體藝館將於下月4至9日舉行世界格蘭披治桌球大獎賽，Marco稱很期待與童年偶像「白旋風」韋德打表演賽，「對我是意義重大的一場比賽」，又認為香港值得舉行更多排名賽，「香港桌球迷很多，每場國際排名賽都有電視直播，很多青年都喜歡這運動。之前香港大師賽都是3至5年才舉辦一次，要在一個地方推廣運動，每年都應有像今次規模的大賽，令更多人愛上桌球」。他稱啟德體育園下月開幕將是香港體壇里程碑，「這是世界級場館，會吸引到很多世界級運動員到來，以及世界級比賽來港舉辦」。

首獲體記協年度最佳女運動員的江旻憓，受訪後特別向傳媒派發朱古力作為小禮物，提及希望工餘時間可嘗試其他運動，但仍未有心理準備重投劍擊，「我驚再打返會好唔捨得」。現為馬會對外事務助理經理的Vivian又笑稱會努力工作及適應職場文化。

其餘獲提名的香港運動員，包括何瑋桁、許得恩、許龍一、黃澤林、黃鎮廷、陳肇鈞、趙顯臻、龍子健、陳浩源；何詩蓓、陳諾思、陳善鈺、何宛淇、張沅、劉慕裳、李思穎、楊倩玉及俞雅欣。