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學界｜男拔萃「C弟」發威　精英賽破加拿大國際闖8強　聖若瑟6球大勝培正 (18:10)

全港學界精英足球比賽今日（19日）在沙田曾大屋遊樂場續演16強4仗。初登場的衛冕之師拔萃男書院上半場完結前打破僵局，終以4：0淘汰香港加拿大國際學校；另一學界勁旅聖若瑟書院，則以6：0大勝香港培正中學，齊齊晉身下周一上演的8強。

以港九D1男甲季軍身分參賽的男拔萃，今仗面對D3港島冠軍加拿大國際未見輕鬆，開賽早段連番攻勢無果，上半場中段換入鋒將馬烙求變，並將港超標準流浪前鋒黃韜霖移後任中堅，終在完半場前由吳日朗冷箭打破僵局。男拔萃換邊後再由劉彥匤長傳予港足U20中場陳丞臻挑射建功，隊長張翱雲射入12碼，以及後備入替的林家鋒埋齋，有驚無險贏4：0，8強鬥屯門亞軍東華三院辛亥年總理中學。

男拔萃今仗其中兩名入球功臣吳日朗和林家鋒，都是越級挑戰的男丙「C弟」。先拔頭籌的中場吳日朗，這次就意外成為替球隊挺身而出的一員，「猜了半場都未攻得入，我只是抱住嘗試的心態攻門，最後轉化成入球都很高興」。司職前鋒的林家鋒表示，精英賽節奏明快，加上陣中師兄提攜下，希望把經驗帶回男丙賽場，為學校爭取更多錦標。

至於今屆D1港九亞軍聖若瑟，今仗甫開賽狂攻D3九龍一區冠軍培正，戰至上半場中段由張堯軒打破缺口。聖若瑟半場領先1：0下，換邊後首個攻勢，便由劉宇浩近門射入擴大比數；該名理文U22射手之後再入兩球「戴帽」，張堯軒亦再下一城，加上李宗恆錦上添花，助聖若瑟以6球大勝。

聖若瑟今屆坐擁港超兵張青雲（標準流浪）、楊焯鈞（傑志）和李宗恆（港會），其中楊焯鈞今仗被收起。此戰「起孖」的港足U17翼鋒張堯軒稱，精英賽一場定勝負充滿變數，因此球隊開局稍為急躁，「淘汰賽不論對手強弱，一開波彼此未必差距太遠。我們開賽10幾分鐘未入波，成隊都好急。下半場聽完教練指示調整，開始入返波、踢回水準」。

聖若瑟8強硬撼上屆亞軍英華書院，張堯軒認為即使對手擁有余靖瑋、林柏燃等傑志青年軍隊友，仍深信最重要還是做好本分，「最大敵人是自己，只要踢好應有的實力，對什麼對手都不怕」。

同日其餘兩仗，D1殿軍法國國際學校以3：0輕取D2季軍地利亞修女紀念學校（協和），8強面對沙西區冠軍賽馬會體藝中學；D1第5名的南島中學以2：0擊敗D2冠軍新會商會陳白沙紀念中學，將與葵青區冠軍迦密愛禮信中學爭入4強。

學界足球精英賽16強次日賽果

聖若瑟書院 6：0 香港培正中學

法國國際學校 3：0 地利亞修女紀念學校（協和）

拔萃男書院 4：0 香港加拿大國際學校

南島中學 2：0 新會商會陳白沙紀念中學

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