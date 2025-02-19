歐聯附︱意甲雙雄齊出局　迪奧靴南迪斯領紅累AC米蘭遭飛燕諾逼和　阿特蘭大再負布魯日 (17:32)

意甲暫列第7位的AC米蘭，首回合早段失波作客0：1負飛燕諾，次回合重返聖西路球場，開賽38秒就有好開始，由倒戈的前鋒辛迪亞高基文尼斯頭槌閃電建功，將總比數追成平手完上半場，然而戰至51分鐘，已有黃牌在身的迪奧靴南迪斯後上入禁區插水博12碼，被球證出示第2面黃牌而兩黃一紅逐離場。結果73分鐘多踢一人的飛燕諾由後備入替的前鋒祖利安卡蘭沙頭槌扳平，即使完場前有後衛列特在衝突中領紅被逐，無礙這支荷甲球隊逼和1：1，兩回合計贏2：1晉身16強，將鬥國際米蘭或阿仙奴。AC米蘭主帥干斯卡奧賽後表示，出局責任在他，而非迪奧靴南迪斯。

至於另一場，在歐聯積分榜排24名成附加賽最後一位的布魯日，面對排第9在附加賽排名最高的意甲第3球隊阿特蘭大，繼首回合在主場絕殺贏2：1，次回合作客在上半場已連轟3球拉開領先優勢。阿特蘭大換邊後隨即由射手盧卡文追回一球，但這名尼日利亞國腳在61分鐘主射12碼被前利物浦門將米洛列特撲出，加上尾段更有後衛拉菲爾杜萊因報復動作而領紅被逐，布魯日終贏3：1，兩回合計大勝5：2，將與法甲的里爾或英超的阿士東維拉爭8強資格。歐聯16強將於香港時間周五晚上7時抽籤。