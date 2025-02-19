英超︱傳曼聯5月底完季後訪港友賽「掘金」　利物浦阿仙奴計劃今夏展開亞洲之旅 (15:01)

《The Athletic》引述多個消息，指曼聯將與般尼茅夫、韋斯咸及愛華頓等4支英超球隊，正在深入談判參加7月底在美國舉行的英超夏季系列賽，預計將於阿特蘭大、新澤西和芝加哥舉行，而曼聯亦可能再應球衣贊助商Snapdragon，連續3年到其贊助位於加州聖迭戈的球場友賽。

報道亦提及，曼聯計劃在完季後到訪馬來西亞吉隆坡和香港踢表演賽「掘金」，在財政緊張最近進一步再裁員近200名員工下，預計為球會帶來1000萬美元（約7800萬港元）收入。曼聯今季英超成績差勁，現以25戰29分僅排第15位，基本上只餘同晉身16強的歐霸及英格蘭足總盃可爭。英超5月25日完季，英足盃及歐霸決賽分別在5月17及21日舉行。若然成事，將是「紅魔」繼2013年7月底後，相隔12年再次訪港，當年曼聯在香港大球場友賽以5：2贏港超球隊傑志。

此外，英超前兩名球隊利物浦與阿仙奴，報道指兩隊今夏將不會到美國，預計會接受報價更具吸引力的亞洲之旅。

連續兩年主辦外隊名宿參與賀歲盃的國際文娛管理主席金偉明，在今年2月賀歲盃結束後曾透露，有意趁今年5至7月檔期再邀外隊來港在啟德體育園比賽，更稱與相關球隊洽談進度近90%。至於曼聯訪港比賽場地，有報道指將於下月1日正式啟用的啟德體育園主場館舉行，亦有消息向《明報》提及，受場地與演唱會檔期相近等因素，未必能夠在啟德成事，有指曼聯5月28日在吉隆坡完成賽事後隨即來港，5月30日於香港大球場比賽；另外，此前本地球圈流傳，利物浦與阿仙奴聯同意甲球隊AC米蘭等4支外隊，有意7月底訪港在可容納約5萬名觀眾的啟德體育園主場館比賽。