籃球｜籃總獲千萬新贊助　港籃新兵楊和盼藉國際經驗助提升實力 (18:04)

是次籃總與永明為期3年的合作將涵蓋運動員支援、籃球普及至更廣闊層面及社區籃球推廣三大發展核心領域，總投資額逾千萬港元，包括為港籃成員提供醫療及意外保險、成立獎學金計劃、開設一個設升班機制兼歡迎任何年齡層的球員報名參與的香港籃球公開組男、女子聯賽等。

現效力香港東方的後衛楊和今亦出席活動，他早前取得特區護照後首度入選港籃大軍，預計明晚將在主場首度披上港隊球衣，出戰亞洲盃外圍賽B組第5輪惡鬥新西蘭隊。他表示幾周前已一直練習，「籃總讓我們率先踏足比賽場地的荃灣體育館，早上會練習射球，晚上則進行團隊訓練。效力日本B-League第3級別球隊岩手大公牛的徐遠征雖剛從日本歸隊，昨日亦是首次全隊齊人練習，但我們大多數人彼此早已認識，所以不太擔心」。

對於他首戰對手的新西蘭隊，28歲的楊和稱已知悉包括36歲老將哥利韋士打（Corey Webster）等球員的打法，「我過往與不少澳洲球員一起打球，我知道他們的比賽風格很相似，需要很多團隊合作、速度非常快、身體對抗非常激烈，我知道這會是艱難的比賽，但希望我擁有在不同國家作賽的經驗下，能有助提升港隊水平」。

身處亞盃外B組的港籃暫以4戰4負敬陪末席，明晚7時主場迎戰暫以3勝1負列小組次名並確定出線的新西蘭隊之後，將於下周日晚上7時再於主場面對暫以1勝3負排第3的中華台北隊。

至於同場的女子U18港籃成員黃雅婷，日前已為女甲球隊荃灣戰畢今季常規賽，她坦言雖球隊順利奪取今季高級組銀牌冠軍，但認為其他對手將對她們有更針對性的部署，「大家均需要改善自己做得不好的地方，從而衝擊女甲總冠軍」。

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