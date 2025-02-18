網球｜史拿禁藥事件獲「輕判」　佐高域：不少球手認為制度偏袒前列星將 (22:10)

史拿去年3月兩度在藥檢被驗出微量氯司替勃（Clostebol），國際網球誠信機構（ITIA）當時接納史拿因其物理治療師以含氯司替勃的噴霧劑處理其小傷口的「無心之失」而未判罰停賽，但其後WADA未服裁決提訴至體育仲裁法庭（CAS）。惟WADA日前宣布與史拿達成協議，後者接納即時停賽3個月，免卻倘被裁定指控成立恐被罰禁賽兩年的處分。

網壇過去一年先後有史拿和施維雅達兩名男、女子前列球手捲入禁藥疑雲，但兩人同獲「輕判」短期禁賽了事。佐高域指出近期與不少球手討論，均對近期禁藥案件判決感到不滿，「大多數球手覺得不公平，感覺只要你是頂級球手，有能力找上頂級的律師團隊，就可以左右判決結果。惟一些較不知名的球手，卻要花數年時間面對指控，或是已被處罰禁賽數年」。他指出不論ITIA和WADA，現已普遍失去球手信任，促請重新檢視現有反禁藥制度。

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