桌球｜奧蘇利雲拍片表心迹　稱期待訪港戰格蘭披治大獎賽 (18:41)

49歲的奧蘇利雲今季因健康理由棄戰6項排名賽和三大賽之一的大師賽，僅以賽季排名第24位入圍世界大獎賽。儘管是否如常來港參賽仍存懸念，賽事主辦方今在記者會播放「火箭」預先錄製的片段，強調期待來港參賽，「很高興來香港出戰世界大獎賽。我正短暫休養，希望能養精蓄銳。很期待看見你們，到時見」。

協辦賽事的中國香港桌球總會主席羅永聰認為，奧蘇利雲的片段可反映其參賽意願強烈，「根據他過去來港的經歷，他對香港球迷和比賽安排很滿意，感覺對香港有情意結。雖然他最近狀態需要稍息回復一下，但以我理解，他是想以最佳狀態參與香港舉行的比賽」。

被問到門票銷情，羅永聰透露4強和決賽門票反應理想，相信隨住賽會公布首圈賽程，市民會開始搶購其餘場次門票。啟德體藝館這次開放5000座位，包括額外加建的VIP席，羅永聰指觀眾席某部分座位視線或受阻，但售票時已清楚列明，「那些門票相對價格便宜了，觀眾購票時會有清晰信息，知道那些座位可能有問題」。他另提到，比賽場館和球手入住的酒店各有兩張練習球枱，相信足夠參賽球手使用。

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