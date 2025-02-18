歐聯｜米蘭再戰飛燕諾無退路　次回合反勝還看倒戈兵基文尼斯 (19:39)

AC米蘭vs.飛燕諾 now643台 明晨01：45直播

AC米蘭上周中在附加賽首回合因門將邁治蘭初段犯錯，結果以0：1敗走，惟該仗兩名冬窗新兵鋒將葡萄牙隊的祖奧菲歷斯及墨西哥籍辛迪亞高基文尼斯均有相當表現，其中已在意甲和意大利盃各上陣兩次入兩球的基文尼斯更獲伊巴謙莫域重視，這名米蘭名宿說：「由於他擅長爭取入球，米蘭又是好攻球隊，故此令我充滿期望。意大利對新兵來說是艱難的，但我相信他在我們的協助下，將逐步適應下來和更加強大。」

然而，「伊巴謙」認為米蘭總不能單靠個別球員，否則困難便會浮現。米蘭教練干斯卡奧則說：「我已審視基文尼斯多時，他雖然年輕，但已成為頂級射手。他現在必須努力奮戰。」同日另一首回合作客以1：2不敵布魯日的意甲球隊阿特蘭大，次回合主場作戰時料有射手盧卡文傷癒復出。

另一方面，首回合作客以2：1打敗些路迪的拜仁慕尼黑，次回合在主場應可被看高一線，但教練高柏尼了解敵軍向來是永遠求勝的蘇超勁旅，故此拒絕掉以輕心。同日賓菲加也將在主場迎戰首回合主場負0：1的摩納哥。

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