桌球｜格蘭披治大獎賽下月啟德體藝館首演　卓林普期待「主場」獻技認緊張 (17:20)

世界大獎賽於2015年創辦，翌年獲納入世巡排名賽事，讓賽季排名前32位球手角逐。賽事今屆首次由英國移師海外，在這次開放5000人入場的啟德體藝館舉行，亦是香港自1989年來再辦排名賽。賽事總獎金更由去年38萬鎊增至70萬鎊（約689萬港元），冠軍獎金則由去年10萬鎊增至18萬鎊（約177萬港元），兩者均創歷屆之最。

世界桌球巡迴賽本月初公布入圍世界大獎賽的32名球手名單，當中包括去年相繼透過優才計劃成為香港居民的「火箭」奧蘇利雲、「準神」卓林普，以及應屆世界冠軍基倫威爾遜、國手丁俊暉等名將。賽事按球手排名分配對賽，世界排名和賽季排名均居首的卓林普，首圈會遇上加利威爾遜；賽季排名第24的奧蘇利雲，則需硬撼第9位的斯佳輝。

曾在2015、2019和2021年贏得世界大獎賽冠軍的卓林普，今午現身在啟德舉行的賽前記者會。成為香港居民後首次「主場」出擊的他，再次表達對香港的熱愛，形容在港人熱烈支持下，心情難免緊張，「約10年前初到香港，已感覺這裏是我其中一個最喜愛的地方。現在以香港居民身分回來，希望所有人都支持我，讓我成為主場寵兒」。他又提到在香港不時被途人認出，受群眾愛戴加上在世界大獎賽往績不俗下，這次心情「比參加世界賽還要緊張」。

卓林普席上又分享使用香港身分證初體驗，透露兩日前返港時首次使用，大讚方便快捷，「感覺似聖誕節的小朋友一樣興奮！過去訪港時需跟其他旅客一樣排隊等候，但這次只需10秒內就可過關」。他另期待在此賽事與奧蘇利雲合演「新香港人」對決，「若我們在決賽相遇，將為賽事寫下完美結局」。

今屆賽事雖無香港球手入圍，但賽事主辦方在3月8至9日早上11時各安排一場表演賽首日由「神奇小子」傅家俊迎戰「白旋風」韋德；次日則由「四眼Cue后」吳安儀大戰泰籍世界桌球一姐勒查露。兩場表演賽門票將免費發放予公眾，詳情待主辦方公布。

世界桌球大獎賽門票於快達票及大麥網有售，票價由80至2580元不等。比賽每日均設下午和晚上兩個時段，球迷憑一張門票可觀看最少兩場比賽。

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