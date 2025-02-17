英超｜曼聯遭熱刺三殺　25輪12負51年最差　利物浦險勝領先阿仙奴7分 (19:07)

曼聯在英格蘭足總盃反勝李斯特城晉身16強，滿以為可為此役注入強心針，近日卻接連收到翼鋒阿密特迪亞路及守將利辛度馬天尼斯因傷提早收咧、中場明奈、文路爾烏加迪及杜比哥利亞掛彩，以及中場基斯甸艾歷臣及後衛約羅抱恙等的壞消息，迫使這仗正選11人形同「地莊」，後備席上只有守衛域陀連迪路夫為一隊常規球員，餘皆小將或青年軍。

13分鐘，熱刺的19歲小將盧卡斯貝治華爾禁區內射門被曼聯門將奧拿拿撲出，中場拍檔占士麥迪臣補射得手打開紀錄。落後的曼聯積極反撲，全場交出16射6中，其間若非及時復出的熱刺門將古里莫維卡里奧多次化險為夷，「紅魔」或已不會1球敗走，並繼英超首循環和英聯盃後，第3次向熱刺稱臣。熱刺賽後得30分，領前名列15的曼聯升上第12位。

曼聯亦再出現蒙羞紀錄：迄今25輪12次敗陣是1973/74年球季以來最多；今季10仗「食白果」僅少於12次的下場聯賽對手愛華頓；主帥魯賓艾摩廉14次督師4勝2和8負則看齊1958年看守領隊占美梅菲的劣績。他說：「球隊問題很多，我的工作就是要解決它。我並不憂慮自己的前途，只會關注球隊的排名。球隊輸掉很多比賽令人痛心，這份工很艱巨，但我有信心可在一周內能有改變。」他又回應至補時階段才有首個調動換入首次上陣的17歲鋒將奧比馬田道：「我看到場內球員仍在努力奮戰，而且我認為須好好保護年輕球員。」

同日英超一哥利物浦主場迎戰狼隊先由翼鋒路易斯迪亞斯在15分鐘建功，鋒將穆罕默德沙拿於37分鐘藉12碼射入個人第23球，以兩球領前上半場，惟紅軍下半場陷於被動，攻門零中目標外，更被狼隊的馬菲奧斯根夏在67分鐘追回一球，惟最終仍險勝2：1，賽後25戰得60分，領前次席阿仙奴7分。「紅軍」馬不停啼將在周四凌晨作客排第9的阿士東維拉。

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