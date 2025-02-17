學界｜英華體藝精英賽16強大勝　距進軍啟德只差一步 (20:11)

體藝今屆在區內勁旅仁濟醫院董之英紀念中學因「報名風波」缺席下，成為沙西區高級組近18屆以來首支新王者；他們直入16強下，首擊先面對葵青區亞軍兼上屆8強分子李賢堯。體藝形勢佔優下，上半場尾段靠張政灝先後角球混戰射入，以及左路勁射得手，半場領先兩球；體藝下半場早段再靠林彥希罰球直射入網，以3：0贏李賢堯，8強將鬥法國國際學校或地利亞修女紀念學校（協和）。

此戰「起孖」的體藝前鋒張政灝，現效力冠忠南區U18青年軍，他稱球隊在上半場早段稍顯緊張，但其後慢慢踢回風格，故滿意本仗發揮。他指出球隊精英賽以躋身在啟德青年運動場舉行4強為目標，如今距離目標只差一步，期盼下月昂首啟德，「始終學界很難得安排在啟德上演，很想爭取這機會，挑戰聖若瑟書院、拔萃男書院等港九勁旅」。體藝8強的兩支潛在對手均以非華裔學生為主，張政灝明言下仗需注重身體對抗和臨場反應，「一定要硬淨，否則好難抗衡。所有決定、傳球和走位一定要快」。

以港九D1第6名獲遞補參賽的英華，首圈以14：0狂數元朗區亞軍基督教香港信義會宏信書院過關。他們今仗開賽僅20多秒閃電開紀錄，游亮恩接應陳本立傳中頭槌破網。陳本立其後於21及24分鐘再交出助攻，分別造就孫頌安和余靖珏施射得手，助英華半場領先3：0。英華63分鐘再由隊長余靖瑋接應林柏燃開出角球頭槌頂入，以4：0大勝荃灣及離島區冠軍基信，8強遇上D1亞軍聖若瑟或D3九龍一區冠軍香港培正中學。

效力傑志U16的英華射手余靖𤤴以中三生越級挑戰精英賽，首圈連中三元後今仗再獲進帳；對於此戰4球大勝對手，他自信道屬意料之中，「我們球隊實力很平均，每個人都有做好職責」。出戰精英賽使余靖珏能與年長3歲的胞兄余靖瑋並肩作戰，他直言這使其參賽感受更為深刻，「他（余靖瑋）最後一年踢精英賽，我就第一年踢。他今年中六需應付文憑試，仍堅持跟我一齊踢，對此我很感激」。

至於同日其餘兩仗，屯門亞軍東華三院辛亥年總理中學以2：1力克元朗冠軍中華基督教會青年會中學，8強對手是衛冕之師男拔萃或香港加拿大國際學校。葵青冠軍迦密愛禮信中學則與D2亞軍觀塘瑪利諾書院法定70分鐘賽和1：1，愛禮信終互射12碼勝出，將與新界商會陳白沙紀念中學或南島中學爭入4強。精英賽16強餘下4仗周三續演。

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