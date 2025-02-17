學界｜英華體藝精英賽16強大勝　距進軍啟德只差一步 (20:11)

全港學界精英足球比賽今日（17日）在沙田曾大屋遊樂場展開16強階段。沙西區冠軍賽馬會體藝中學憑鋒將張政灝梅開二度，以3：0擊敗中華傳道會李賢堯紀念中學晉級8強。上屆亞軍英華書院以4：0大勝港青基信書院過關。同日其餘兩仗則分別由東華三院辛亥年總理中學和迦密愛禮信中學勝出。
體藝今屆在區內勁旅仁濟醫院董之英紀念中學因「報名風波」缺席下，成為沙西區高級組近18屆以來首支新王者；他們直入16強下，首擊先面對葵青區亞軍兼上屆8強分子李賢堯。體藝形勢佔優下，上半場尾段靠張政灝先後角球混戰射入，以及左路勁射得手，半場領先兩球；體藝下半場早段再靠林彥希罰球直射入網，以3：0贏李賢堯，8強將鬥法國國際學校或地利亞修女紀念學校（協和）。
此戰「起孖」的體藝前鋒張政灝，現效力冠忠南區U18青年軍，他稱球隊在上半場早段稍顯緊張，但其後慢慢踢回風格，故滿意本仗發揮。他指出球隊精英賽以躋身在啟德青年運動場舉行4強為目標，如今距離目標只差一步，期盼下月昂首啟德，「始終學界很難得安排在啟德上演，很想爭取這機會，挑戰聖若瑟書院、拔萃男書院等港九勁旅」。體藝8強的兩支潛在對手均以非華裔學生為主，張政灝明言下仗需注重身體對抗和臨場反應，「一定要硬淨，否則好難抗衡。所有決定、傳球和走位一定要快」。
以港九D1第6名獲遞補參賽的英華，首圈以14：0狂數元朗區亞軍基督教香港信義會宏信書院過關。他們今仗開賽僅20多秒閃電開紀錄，游亮恩接應陳本立傳中頭槌破網。陳本立其後於21及24分鐘再交出助攻，分別造就孫頌安和余靖珏施射得手，助英華半場領先3：0。英華63分鐘再由隊長余靖瑋接應林柏燃開出角球頭槌頂入，以4：0大勝荃灣及離島區冠軍基信，8強遇上D1亞軍聖若瑟或D3九龍一區冠軍香港培正中學。
效力傑志U16的英華射手余靖𤤴以中三生越級挑戰精英賽，首圈連中三元後今仗再獲進帳；對於此戰4球大勝對手，他自信道屬意料之中，「我們球隊實力很平均，每個人都有做好職責」。出戰精英賽使余靖珏能與年長3歲的胞兄余靖瑋並肩作戰，他直言這使其參賽感受更為深刻，「他（余靖瑋）最後一年踢精英賽，我就第一年踢。他今年中六需應付文憑試，仍堅持跟我一齊踢，對此我很感激」。
至於同日其餘兩仗，屯門亞軍東華三院辛亥年總理中學以2：1力克元朗冠軍中華基督教會青年會中學，8強對手是衛冕之師男拔萃或香港加拿大國際學校。葵青冠軍迦密愛禮信中學則與D2亞軍觀塘瑪利諾書院法定70分鐘賽和1：1，愛禮信終互射12碼勝出，將與新界商會陳白沙紀念中學或南島中學爭入4強。精英賽16強餘下4仗周三續演。
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