NBA︱全明星賽落幕　奧尼爾隊輕取巴克利隊　居里二度膺MVP (19:53)

昨經過技巧挑戰賽、三分球及入樽大賽後，今早舉行新制下的全明星賽，共24個球星分成3隊，分別由NBA名宿巴克利、堅尼史密夫和奧尼爾領軍，聯同日前在新秀對抗賽取勝、由WNBA名將Candace Parker帶領的新星隊角逐，每仗先取40分或以上者勝出。

奧尼爾隊雖賽前約90分鐘宣布洛杉磯湖人「大帝」勒邦占士因腳傷避戰，無緣連續21年全明星賽上陣，但仍憑史堤芬居里、鳳凰城太陽的杜蘭特、洛杉磯快艇的夏登等球星壓陣下，在4強以42：35挫新星隊闖決賽。另一場4強，巴克利隊則憑奧克拉荷馬雷霆後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大獨取12分，以41：32擊敗堅尼史密夫隊，後者有明尼蘇達木狼的安東尼愛華士同樣賽前宣布因傷退賽。

其後，奧尼爾隊在決賽一開始靠史堤芬居里及波士頓塞爾特人前鋒塔圖接連得分，加上對手巴克利隊前10次起手不中下，打出11：0攻勢，終以41：25力克有聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬攻入全隊最高11分的巴克利隊奪冠。其中第11次入選明星賽的36歲居里賽後當選為MVP，更說：「能與這些球員一同打球，我們有責任拿出精彩表現，我感謝他們幫助我奪得這個獎項。」

至於本屆賽制取消傳統的東、西岸模式對決，改為4支球隊以小型錦標賽進行，但仍受到不少批評聲音，包括今次擔任電視旁述的勇士前鋒祖利蒙特格連表示：「你努力1年就想成為全明星，但僅參戰40分鐘就完賽。這太荒謬了，這不是籃球。」替補入選巴克利隊名單的亞特蘭大鷹隊後衛崔爾楊格亦表示新賽制的休息次數太多。可是，密爾沃基公鹿的球星李拿特認為本屆比賽較過去幾年更激烈，「我認為在場上提供娛樂性、增加競爭性是最重要，我們感覺今早做到這一點」。

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