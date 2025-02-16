英超｜曼聯惡鬥熱刺陣前傳壞消息　迪亞路操練重傷勢收咧　明奈烏加迪齊掛彩 (21:30)

阿密特迪亞路在社交網證實，因傷將要缺陣一段時間，會在場外支持隊友，「在球季如此關鍵時刻寫下這則訊息，我感到非常失望。不幸的是，我因傷將會休息一段時間。我會比以前更強大地回歸」。這名22歲科特迪瓦國腳翼鋒今季為「紅魔」在聯賽上陣22場入6球貢獻6次助攻，協助作客反勝曼城及逼和利物浦，據報他近日在操練時腳踝韌帶受傷，預計要養傷數個月。此外，19歲英格蘭隊中場明奈亦在操練受傷，傳要缺陣兩至3周，加上烏加迪及哥利亞亦傷出，令曼聯明晨作客熱刺或缺少3名中場。

另邊廂，由曼聯外借至阿士東維拉的前鋒拉舒福特，繼英格蘭足總盃第4圈後，昨晚為新東家首在英超上陣，下半場入替後於69分鐘直射罰球中楣，造就隊友奧尼屈堅斯補射得手，協助主場1：1逼和在40分鐘有紅魔舊將杜安薛比兩黃一紅被逐的葉士域治 ，但維拉在聯賽4場不勝後，25戰38分跌至第9名；葉士域治25戰17分微升至18名。

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