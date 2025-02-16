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壁球｜港隊亞青賽挫馬來西亞封后　隔14年再奪女團金牌 (19:20)

一連5日舉行的第22屆亞洲青少年壁球團體錦標賽今（16日）在香港壁球中心煞科，其中頭號種子的女子港隊在決賽把握主場優勢，以場數2：0力壓馬來西亞隊封后，相隔14年後再次奪得女團金牌，並終止連續5屆賽事決賽飲恨的宿命。

日前在分組賽4戰全勝的女子港隊，昨在4強以場數2：1淘汰印度隊勇闖決賽，是役硬碰次號種子的馬來西亞隊，上年贏得亞青賽U17個人冠軍的鄺恩琳先以直落三局（11：3、11：7、11：6）擊敗吳楚瑜（Anrie Goh）；青少年組U19本地排名第1的張芷晴隨後雖首局以3：11先失一局，但她隨後狀態回升下連贏11：7、11：8、11：5，終以局數3：1反勝陳霞玲（Harleein Tan），港隊終以場數2：0力克馬來西亞隊，繼2011年亞青團體賽後再次奪冠；印度及新加坡隊則雙雙摘銅。

17歲的鄺恩琳賽後承認決賽能直落三局輕取對手感意外，「首次在香港參與大型賽事下發揮得比我預期中好，同時有很多家人、朋友及教練入場觀賽，這對我來說是一種動力」。為港隊奠定勝局的16歲小將張芷晴則表示，一開賽自己僅發揮三成表現，但主場觀眾的支持讓她調整心情，「經過首局狀態不佳，在局與局之間透過喝水及深呼吸反思錯誤。我亦能在主場證明香港是亞洲第1，意義重大」。

已退役的前港隊「大師兄」李浩賢在今屆賽事成為女隊教練，他稱賽前已不想球員承受過多壓力，可以自然發揮。對於小將張芷晴在決賽處於困境下反勝，李浩賢透露當時建議她嘗試利用中場控制來創造機會。

男子組方面，3號種子的港隊今早在第5至6名的名次賽迎戰日本隊，雙方繼今屆分組賽階段再次交手，當時港隊以場數2：1勝出，但鄭泓真今仗以直落三局不敵牧野廉士，譚子盛再以局數2：3反負高橋秀侑，場數0：2落敗，以第6名完賽。而冠軍則由同為頭號種子的韓國隊以場數2：0挫次號種子的馬來西亞隊，成功摘下史上首面亞青賽男團金牌。印度及巴基斯坦隊同獲銅牌。

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