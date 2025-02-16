NBA︱麥隆入樽賽三連霸寫歷史　泰萊希路首膺三分王　馬刺雙星技巧賽取巧遭DQ (17:47)

全明星周末今率先舉行技巧挑戰賽，被視為爭冠熱門的聖安東尼奧馬刺雙星「CP3」基斯保羅及雲班耶馬，雖以47.9秒完賽成為全場最快，但因二人在投籃環節故意隨手丟球而非投籃，引來全場噓聲之餘，事後亦遭裁判取消資格（DQ），而最終克里夫蘭騎士隊的米曹及伊雲莫比利，以1分00.03秒的完賽時間奪得冠軍。

賽後雲班耶馬承責道：「因球例寫着只要投3次籃，即使全部不進都可繼續，因此我便出了這鬼主意，與CP3無關，而且我賽前詢問他人都認為沒問題，一切只為了勝利，結果卻事與願遺。」

第2場舉行的三分賽，爭取三連冠的李拿特在首輪取得18分，僅僅無緣以前3名躋身最後階段，而最終泰萊希路在決賽輪取得24分，力壓騎士後衛加蘭特及金州勇士後衛畢迪曉特，首膺三分王。

來到壓軸的入樽賽，萬眾期待的麥隆在初賽的兩輪分別以一記飛過人與車再凌晨接球反手入樽，以及飛過人凌空接球再空中轉身雙手入樽，兩次獲得滿分下強勢殺入決賽。在決賽他面對昨剛於新秀對抗賽獲膺最有價值球員（MVP）獎項的馬刺小將史堤芬卡斯迪未受太大威脅，首輪他先以一記飛過人後於不同位置凌空接球將兩皮球扣籃得滿分，再於次輪施展飛過人接球騰空碰籃框後再入樽，再次獲得滿分，成為史上首名在入樽賽三連霸，以及歷來第2名3奪此殊榮的球員。

相關報道：NBA｜馬刺小將卡斯迪領Team C新秀賽封王兼獲MVP 林書豪執教發展聯盟明星隊再演「林來瘋」

其他報道：西甲︱10人皇馬遭奧沙辛拿逼和 比寧咸被指辱罵球證領紅稱「一場誤會」