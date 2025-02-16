西甲︱10人皇馬遭奧沙辛拿逼和　比寧咸被指辱罵球證領紅稱「一場誤會」 (16:05)

皇馬今仗15分鐘由前鋒基利安麥巴比衝前撞射先開紀錄，是這名26歲法國隊球星職業生涯參與的第500個入球（356個入球及144次助攻）。不過39分鐘出現轉捩點，比寧咸與球證對話後突被直拔紅牌驅逐離場。踢多一人的奧沙辛拿結果58分鐘獲判12碼，安迪布迪美亞操刀追平1：1完場。皇馬連續3場聯賽不勝，在同日馬德里體育會早段亦踢少一人下，主場只能1：1逼和切爾達，「銀河鑑隊」24戰51分，續以1分領先同市宿敵排榜首，但若巴塞隆拿周二凌晨主場擊敗華歷簡奴，便會追至與皇馬同分兼藉較佳對賽成績反壓升上榜首。

對於繼去年3月在皇馬生涯第2次領紅被逐，比寧咸解釋純屬一場誤會，「我不想再說一次我說了什麼，只是對自己說了些發洩話，球證以為我辱罵他，其實沒有」。這名英格蘭國腳又為球隊10人應戰失分致歉，「我向全隊致歉，但這是個明顯的誤判」。安察洛堤賽後亦為麾下解畫，「我認為球證理解錯了比寧咸的英語，他說的是『滾開』，沒有辱罵他人，若翻譯成西班牙語是『別煩我』，不是什麼冒犯性說話」。《阿斯報》報道，皇馬就此事計劃向紀律委員會上訴，將提供相關片段作證。