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港超︱理文落後兩球4：3反勝東方　黃威開齋兩射一傳做功臣　盧比度稱敗在對手球員質素 (18:01)

港超今午（16日）「Big 4」大戰上演「入球騷」，理文曾落後兩球下，藉尾段8分鐘內連入3球，在旺角大球場戲劇性地以4：3反勝東方。

東方今季兩度交手均擊敗理文，包括上月底高級組銀牌決賽憑前鋒巴杜姆奠勝贏1：0奪冠，今仗有門將葉鴻輝休戰一仗後傷癒復出把關，續由一對新中堅米祖域與卡路士扼守中路；理文相對銀牌決賽正選陣容有3個變動，季中加盟的英籍中堅泰法蘇尼，聯同杜度及羅沙「擔正」。

賽前排第2的東方12戰27分，比第4的理文多2分。開賽2分鐘，理文後衛李毅凱便因舉腳過高踢中東方翼鋒費利浦薩頭部被罰黃牌。理文於19分鐘先開紀錄，艾華頓左路地波傳中，黃威入楔撞射入網，是這名33歲大港腳今季第一球。完半場前，理文前鋒保連奴曾笠射入網，但視像裁判（VAR）覆核後改判越位在先無效，大難不死的東方，藉第100次為球隊上陣中場馬高斯，在補時6分鐘罰球直入龍門，追成1：1完半場。

東方換邊後3分鐘反超前，憑左閘亞歷斯祖左路射遠柱死角入網。57分鐘東方再下一城，隊長梁振邦在角球混戰中補射得手，拉開比數至3：1，這名38歲老將與亞歷斯祖同樣攻入今季開齋球；理文及後絕地反擊，先在71分鐘由羅沙接應後備入替不久的立花稜也傳中撞射追回一球，77分鐘再由保連奴接應黃威角球頭槌入網追平，加上黃威79分鐘乘梁冠聰解圍不遠，第一時間窩利抽射梅開二度，戲劇性反勝4：3。東方禍不單行再有後備入替的前鋒巴杜姆，在爭執時頭頂理文中場保利臣，球證審視VAR改判紅牌驅逐離場，理文多踢一人下終維持比數完場，賽事1202人入場。理文賽後13戰28分，多1分反壓東方排第3。東方近4場聯賽僅1勝及錄得兩場敗仗，跌至第4名；傑志作客3：1反勝港會，14戰29分升第2，追至落後榜首大埔3分。

黃威今季開齋兼一不離二再獻助攻，他笑言可能無球感，致季中才有入球，「球隊季初亦不算順，至今仍未找到真正問題所在，無可能場場失2、3球再反勝，這是好大問題，要在防守上做返點工夫改善。今次對方可能贏緊3：1時有少少鬆懈，我們好快追近一球時，士氣就上返來」。他認為今仗可能是球隊今季轉捩點一仗；東方主教練盧比度則稱，球隊今仗攻入精彩入球，表現亦不錯，但理文贏在質素，「理文有很多有質素球員，對手表現很好，是很強的球隊」。

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