英超｜馬連奴後備入替起孖居功　阿仙奴作客2：0挫李城續追利物浦 (22:30)

隨着夏維斯日前在迪拜集訓腿筋受創被迫收咧，阿仙奴目前無正前鋒可用，此役由翼鋒李安度杜沙特移中串演「假9」，伙拍分任左、右翼的史達寧及17歲小將尼華尼利攻堅，李斯特城則有38歲老將前鋒占美華迪復出。9分鐘，杜沙特禁區內接應過頭波「攞甩腳」白白浪費叩關機會。1分鐘後，李城中場尼迪迪凌空抽射被阿仙奴門將大衛拉耶沒收。尼迪迪其後又接應傳中「獅子搖頭」攻門斜出。41分鐘，阿仙奴中場馬田奧迪加特挑球交予禁區內的李安度，但後者又「踢空氣」無功而還。李城其後有右閘占士祖斯甸受傷，由禾奧古尼巴利入替。雙方終互交白卷結束上半場。

阿仙奴下半場以原班人馬續戰，卻「老鼠拉龜」苦無入球機會，至69分鐘作出首個調動，以中場米基爾馬連奴入替表現欠佳的史達寧並串演中鋒，杜沙特重返擅長的左翼位置。兩分鐘後，馬連奴接應傳中後上攻門卻未能觸及皮球。75分鐘，阿仙奴再調入中場佐真奴及後衛卡拉科利。僅1分鐘後，尼華尼利快速突擊最後勁射中柱彈出，他其後在81分鐘傳中予馬連奴頂入打開紀錄；6分鐘後，他又接應杜沙特傳中射成2：0完場，近4年來7次英超交手全勝，並助阿仙奴英超連續15場不敗，寫近14年來最佳；而李城賽後則續以17分排尾三。

另外，英足總正式起訴日前言和的愛華頓及利物浦，指兩軍「未能確保其球員和/或技術區域人員賽後沒做出不當和/或挑釁的行為」，而該仗領紅的利物浦領隊史諾及助教侯素夫，也因「對球證和旁證使用侮辱或辱罵性的言行」而被起訴。上述球會和人士須在下周三之前回應有關指控。此外，「紅軍」明晚主場迎戰狼隊時有上仗被逐的中場居迪斯鍾斯停賽，守將祖高美斯則因傷缺陣，而曼城領隊哥迪奧拿則證實後衛文奴爾艾簡治因做鼠蹊手術，需缺陣8至10周。

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