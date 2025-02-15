英超｜白禮頓6天內雙殺車路士　三笘薰高質入球獲讚像慢動作　馬利斯卡狠批麾下最差一仗 (18:01)

白禮頓這仗於27分鐘藉門將華布根禁區外長傳予前場的翼鋒三笘薰，後者控下皮球後，拐過車路士守將杜利奧查洛巴，在禁區頂射門彎入死角，繼上場英足盃第4圈淘汰車路士後再度建功，加上前鋒韋碧克其後於38和63分鐘助攻恩古巴明泰，終令全場8射零中框的「藍戰士」吞3蛋而回，「海鷗」則相隔逾3個月後首在聯賽主場報捷。

三笘薰上半季表現稍沉寂，但踏入2025年表現有目共睹，過去1個月在英超和英足盃獨取4球，而此役建功過程一氣呵成更技驚四座，韋碧克稱讚道：「就像慢動作。他的第1次觸球非常驚人，無可挑剔，能力過人。這是多麼一個精彩的入球。」華布根則透露早在練習時已與三笘薰有默契，「那是令人難以置信的觸球，最終更取得一個非常美妙的入球」。

白禮頓賽後25戰得37分排第8，以6分落後續以43分的「四哥」車路士，後者領隊馬利斯卡說：「自我去夏加盟後，這是球隊表現最差的一仗。我們非常失望，也為球迷難堪。」但他亦歸咎於前線傷兵問題嚴重，而事實是馬度基這仗早於21分鐘便傷出，成為繼尼高拉斯積遜和馬克基爾後，球隊近期的第3名前線傷兵，加上在冬窗已將祖奧菲歷斯外借AC米蘭，遂令目前鬧前鋒荒。

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