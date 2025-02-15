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NBA｜馬刺小將卡斯迪領Team C新秀賽封王兼獲MVP　林書豪執教發展聯盟明星隊再演「林來瘋」 (17:15)

第74屆NBA全明星賽今（15日）展開首日活動，重頭戲的新秀對抗賽最終由名宿穆連（Chris Mullin）領軍的Team C在決賽擊敗由美籍華裔球星林書豪帶領的發展聯盟（G League）明星隊封王，其中聖安東尼奧馬刺小將史堤芬卡斯迪則首膺賽事的最有價值球員（MVP）獎項。

今屆明星賽再度更改賽制，其中新秀對抗賽與G League明星賽合併，NBA一、二年生分為Team C、M、T共三支球隊，連同G League明星隊由4強打起，勝方晉級決賽後再爭奪最終冠軍，而每場均採用「目標得分制」，4強兩仗先取40分或以上者得勝，決賽則先取25分或以上為勝。

由名宿穆連領軍的Team C於4強以40：34擊敗另一名宿添夏達威（Tim Hardaway）帶隊的Team T。而由林書豪帶領的G League明星隊則再演「林來瘋」（Linsanity），在另一場4強靠拜斯麥高雲斯攻入絕殺的三分遠射，爆冷以40：39險勝教練為名宿里察蒙特（Mitch Richmond）的Team M。最終Team C在決賽憑馬刺小將史堤芬卡斯迪獨取12分，領銜以25：14力克G League明星隊，而卡斯迪亦以大熱姿態獲膺MVP。

13年前曾在NBA球壇掀起「林來瘋」的林書豪雖現仍於台灣籃壇效力未退役，但意外獲NBA邀請在今屆新秀對抗賽擔任教練，他日前受訪時亦稱感到意外及光榮，而將在明日力爭衛冕入樽賽的G League明星隊成員麥隆亦表示：「林書豪是從發展聯盟打入NBA的成功故事，我很尊敬他，因我們也是以此為目標一直努力的一群，能由他來當我們今次的教練是最好不過了。」

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