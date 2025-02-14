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馬術｜首屆香港國際馬術盛典開幕　港將賴楨敏新駒上陣爭入前10 (22:57)

首屆浪琴香港國際馬術盛典今（14日）起一連3日於亞洲國際博覽館上演，其中參賽港將賴楨敏（Jacqueline）賽前出席傳媒發布會時，稱與拍檔馬匹只有合作兩個月，但長期在歐洲訓練下盼獲前10至15名，結果在首項賽事「The Longines歡迎賽」以第18名完賽。

自從2019年浪琴表香港馬術大師賽後，再有大型馬術賽事在香港舉行，其中賴楨敏（Jacqueline）今午賽前與兩名法國籍騎手Daniel Delsart及Roger Yves Bost出席傳媒發布會，而賴楨敏將參與兩項場地障礙賽歡迎賽和星期日舉行的「速度賽」，她坦言雖僅與拍檔馬匹「Vincent 163」合作了兩個月，但過去15年在歐洲訓練下獲得進步的機會，「希望今次能夠取得前10至15名的成績」。大會隨後舉行開幕禮，包括財政司副司長黃偉綸等嘉賓等同樣到場觀看舞獅表演並為其點睛，順利為賽事正式揭幕。

賽事方面，場地今舉行屬場地障礙賽的「香港高桿頒獎賽」及The Longines歡迎賽。而3名港將林立信（Patrick）、黎嘉怡（Clarissa）和賴楨敏參加歡迎賽，與世界各地騎手同場較勁，其中前者以無罰分下以59.77秒完成，獲得第5名；賴楨敏則被判8個罰分下以66.31秒排第18；黎嘉怡同樣得8個罰分以67.44秒完賽列第20。

另邊廂，香港賽馬會亦在「香港賽馬會 Live Zone」設有互動攤位，以及邀請上屆杭州亞運獎牌得主的馬術隊港將蕭頴瑩和何苑欣進行分享會，並開展一系列青年藝術社區活動，由藝術家馬興文帶領30名小學生為小型馬雕塑上色。

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