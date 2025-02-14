足球︱郭嘉璇返京據報「情况有些惡化」　北京足協：還有一線希望就不會放棄　拜仁獻上祝福 (19:25)

北京國安對郭嘉璇的不幸事件深感痛心，已發布關於對方受傷及救治情况的說明。北京國安亦高度重視這宗意外，事發後迅速成立緊急工作小組，安排專人全力以赴配合搶救及其他相關工作，又第一時間聯繫郭嘉璇的家長，為對方加緊加辦理簽證手續，確保他們事發後翌日啟程前赴西班牙，幫助協調處理各相關事務。

拜仁慕尼黑昨晚發布聲明指出，對前拜仁世界隊成員郭嘉璇的遭遇感震驚，「向他獻上最誠摯祝福。我們的心與他和其家人同在」。這支德甲一哥將於下周日凌晨硬碰落後8分的次席主隊利華古遜。拜仁連同今季首循環言和及德國盃告負在內，近3季五碰「藥廠」取得2和3負的劣績。

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