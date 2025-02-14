英超｜曼城明主場惡鬥紐卡素再折兩將　曼聯馬天尼斯偕阿仙奴夏維斯收咧 (17:56)

曼城去年底至上月中各賽事4勝2和，但過去6仗再度不穩錄得3勝3負，包括周中歐聯附加賽首回合反負皇家馬德里2：3，吞下今年主場首敗，在下周中次回合作客皇馬的後顧下，明晚英超接戰同是24戰得41分排第6、各賽事14仗12勝的紐卡素或存暗湧，况且「藍月」也有文路爾艾簡治和基亞利殊上仗傷出此仗勢缺陣，而好消息是已復出的守將尼敦阿基應可候命。

出征護級球隊李斯特城的阿仙奴則證實，夏維斯因腿筋開刀季內難上陣，並有翼鋒布卡約沙卡須養傷至4月中才能復出，這對被榜首利物浦拋離達7分的「兵工廠」來說實是打擊。另據英國《每日郵報》獨家報道，下周一凌晨作客熱刺的曼聯，有月初主場負水晶宮時左膝前十字韌帶重創的守將利辛度馬天尼斯已完成手術，休戰期或長達1年。

此外，利物浦領隊史諾前日在默西賽德打吡戰領紅後，英足總證實對方停賽兩場，卻不知何故不久將該聲明刪除，意味史諾或可在下周日晚主場領軍迎戰狼隊。

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